Jiří Paroubek: Chce mít premiér Babiš rozpočet na příští rok?

reklama

Komunistické hlasy ale budou již v tom dalším kole projednávání rozpočtu chybět, pokud vláda neuspokojí jejich fiskální požadavky. Jedná se o přesuny zhruba 12 mld. Kč, z čehož 2 mld. Kč mají jít na výstavbu škol, školek a komunálních bytů. O 10 mld. Kč pak má být zkrácen rozpočet ministerstva obrany (MO). Tyto peníze mají být převedeny do vládní rozpočtové rezervy pro řešení pandemie.

Připomeňme si pár čísel z armádních rozpočtů. Letos armáda pracuje s rozpočtem ve výši 72 mld. Kč. A nevyčerpá ho, zřejmě o značnou částku. Příští rok, v roce silného dopadu koronavirové krize na českou ekonomiku a na státní rozpočet jeho příjmy, to má být dokonce o 13 mld. Kč více. Tedy výdaje rozpočtu na rok 2021 za obřích 85 mld. Kč.

MO se pod tlakem Trumpa a českých trumpistů snaží dosáhnout toho, aby rozpočet MO na rok 2022 byl dokonce 95 mld. Kč a o rok později astronomických 101 mld. Kč. Tedy, abychom udělali radost Trumpovi a americkému vojensko-průmyslovému komplexu, jejichž požadavky jsou, pokud jde o nabídku zbraní a jejich prodeje, bez konce.

Anketa Je v České republice zbytečně moc restaurací? Ano 81% Ne 19% hlasovalo: 10447 lidí

Když se podívám, co všechno armáda nakupuje, tak mě opravdu jímají mrákoty. Francouzská děla (proti komu?) za 6 mld. Kč. Než bychom je odvezli do Ruska, tak je po válce.... Americké vrtulníky Bell, které jsou prý kvalitou na úrovni šrotu, ale nikoliv za cenu šrotu, neboť MO za ně má zaplatit 15,6 mld. Kč. Příští rok má MO podepsat také smlouvu na 200 nových bojových vozidel za 52 mld. Kč. Vzpomínám si, že když armáda před patnácti lety požadovala nová bojová vozidla Pandur, jejich počet měl být podle požadavku Generálního štábu maximálně 105. Nyní je to téměř dvakrát tolik.

Minimálně v čase ekonomické krize by výdaje na zbrojení měly být zmraženy zejména z tohoto důvodu, že svými zakázkami vlastně sanujeme cizí ekonomiky a ne ekonomiku vlastní. Jaké zakázky dají Američané nebo Němci na oplátku našim zbrojařským firmám? Když Česká zbrojovka chtěla v USA prodávat své zbraně, nebo mít alespoň šanci je prodávat, musela si tam zřídit svou vlastní filiálku... Jinak řečeno, škrtnutí deseti miliard z rozpočtu MO nikoho příliš bolet nebude.

Faktem je, že premiér si dopřává i jiné rozmařilosti ve státním rozpočtu. Jde např. o uplatnění patnácti procentní daňové sazby u daně z příjmu FO (asi jen u 1% poplatníků nastoupí s velmi podstatně vyšším příjmem i vyšší sazba - 23%). Jinak řečeno, schodek státního rozpočtu, který byl v prvním čtení nyní ve sněmovně schválen na úrovni 320 mld. Kč, se bude muset zvýšit ještě o dalších 80 mld. Kč.

Pravicové strany nezůstávají v nápadech na utrácení za premiérem pozadu. Zajisté budou plédovat, tak jako dosud, pro navyšování armádních výdajů. Ber, kde ber. Třeba ve zdravotnictví nebo v sociální sféře. Na druhé straně zase nechtějí dopřát českým důchodcům před Vánocemi 5 000 Kč od státu. Senát dělá vše pro to, aby tento vládní návrh co nejvíce omezil, zkomplikoval nebo nejlépe úplně zlikvidoval. To se jim ale naštěstí nepodaří. Podle Ústavy má sněmovna navrch nad Senátem. Jen to až dojemně ukazuje filosofii české pravice, pro kterou jsou lidé jen kanónenfutrem, který ráda využívá tu a tam před volbami. Má ale raději tanky, děla, vrtulníky a jinou armádní veteš.

Myslím si, že nabídka komunistů stojí za to, aby byla zvážena. Představa úřednické vlády mě opravdu, ale opravdu neláká. Do voleb zbývá něco přes deset měsíců času. Myslím, že země musí mít do voleb politickou vládu, s politickým mandátem.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Jiří Paroubek: Cesta k dezorganizaci státu otevřena Jiří Paroubek: Jak jsem se setkal s Joe Bidenem Jiří Paroubek: Zvláštní posedlost BIS Rusy a Číňany Jiří Paroubek: Už je to uděláno a vlastně i hotovo

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.