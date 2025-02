Jiří Paroubek: Dopis Roberta Fica Elonu Muskovi

Vláda amerického prezidenta Trumpa přichází s přívalem nejrůznějších podnětů, nápadů a dokonce i myšlenek, kterými zásobuje politickou třídu a veřejné mínění po celém světě. Tak trochu mimo pozornost českých mainstreamových médií prošly aktivity Elona Muska, který jen tak mimochodem věnoval na volební kampaň D. Trumpa čtvrt miliardy dolarů a pod egidou nově zřízeného Útvaru pro efektivitu vládnutí mimo jiné pronikl se svými mimořádně schopnými spolupracovníky do klíčových úřadů americké federální vlády.

A tak Musk na základě získaných zkušeností již doporučil uzavřít rozvojovou agenturu USAID, která mimo jiné v předchozích letech rozdělovala poněkud zvláštním způsobem peníze amerických daňových poplatníků do nejrůznějších zemí světa na mnohdy nejasné účely.

Při revizi provedené v rámci této agentury a ministerstva financí se přišlo např. na to, že hollywoodské celebrity dostávaly často mnohamilionové honoráře za svůj veřejně vyjadřovaný kladný vztah k věci Ukrajiny a možná také k politice Demokratické strany USA. Tak např. hvězdná Angelina Jolie dostala neuvěřitelných 20 milionů dolarů. Nechci vůbec spekulovat, zda to byly peníze jen pro ni osobně, ale je to setsakra velká částka.

A tak slovenský premiér R. Fico napsal otevřený dopis Elonu Muskovi, kde se jej táže, na co byly použity v posledních letech peníze, pocházející od americké Agentury pro mezinárodní rozvoj (USAID), na Slovensku. Zda nebyly použity, nebo spíše zneužity k politickým účelům.

Tedy jinak řečeno, Fico žádá Muska o zaslání informací o tom, kam a ke komu přesně tyto vlivové peníze na Slovensku směřovaly. Zda to náhodou nebylo pro účely hrubého zasahování do vnitřních záležitostí Slovenska prostřednictvím dotací a grantů, poskytnutých tzv. neziskovým organizacím či médiím, anebo dokonce jednotlivým novinářům, kteří působili či působí na území Slovenské republiky. R. Fico to víceméně tvrdí a zároveň se ptá, zda se jedná o dotace ve výši v řádech milionů dolarů.

Pokud E. Musk odpoví a R. Fico patří potenciálně k Muskově oblíbené krevní skupině politiků, kterou by mohl akceptovat, a pokud se Ficovy obavy ukáží jako důvodné, bude to skandál monumentálních rozměrů.

Je zřejmé, že z obsahu Ficova dopisu je již nervózní předseda opozičního strany Progresivní Slovensko Šimečka. Ten by byl rád, aby se Fico zabýval jinými záležitostmi. A neměl zájem se dozvědět, na co a pro koho byly na Slovensku použity americké peníze.

Česko by také potřebovalo svého R. Fica, který by požádal E. Muska o obdobné informace, které by se týkaly České republiky. Tedy, jinak řečeno, kam šly peníze, poskytované z agentury USAID, v naší republice. Zda to byly vždy užitečné, prospěšné a bohulibé projekty, anebo to byly tu a tam, či dokonce převážně projekty, směřující k ovlivnění politického prostoru v České republice prostřednictvím „uklidnění" (abych nepoužil ošklivé slovo korupce) vlivných médií či vlivných novinářů či nevládních organizací, kteří působí či působili na území České republiky.

Zatím jsem náznak podobného postupu u nás, který již realizoval slovenský premiér, neslyšel. Myslím, že by se čeští politici neměli bát své vlastní odvahy.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

