Jiří Paroubek: Hřibova koalice v Praze na JIP

Volby do pražského zastupitelstva skončily téměř před dvěma lety a do radniční koalice se nedostal ani vítěz voleb (ODS), ani hnutí ANO. Tedy strany s jistými zkušenostmi z práce na pražských radnicích, ale rychle upečení politici nové generace. V tomto případě mám na mysli zejména Piráty, jejichž šéf, primátor Hřib, zakrývá svou programovou neschopnost, akční neohrabanost a nezkušenost rádoby protikomunistickými (rozuměj protičínskými) výpady. To, že zkomplikoval situaci pražským hoteliérům, zatím málokdo chápe. Málokdo chápe, neboť Číňané zatím do Evropy vůbec nejezdí. Ale skoro bych si tipoval, že čínské aerolinky začnou po změně přístupu Číny k cestám do Číny a z Činy nejprve létat do jiných středoevropských destinací (Vídeň, Budapešť či Mnichov) a obnovení letů do Prahy budou mít až na posledním místě. A těch 700 tisíc čínských turistů z roku 2019 bude v pražských hotelích chybět…

Také někteří politici volební strany Praha sobě, což zejména platí pro radní pro kulturu, nemají pro výkon funkce v městské radě žádné zkušenosti a žádnou kvalifikaci.

Ve Spojených silách pro Prahu, což je sdružení zahrnující konzervativně- liberální TOP 09 a STAN, to naopak politickou zkušeností překypuje. Bohužel, z dílny TOP 09 v Praze 10 vyšlo letos rozhodnutí o zvýšení nájemného pro občany bydlící v domech náležejících městské části Praha 10. To je v situaci, kdy nejméně dvě třetiny občanů mají v důsledku koronavirové krize závažné, vážné anebo velké finanční problémy, politicky naprosto tupé rozhodnutí.

Nicméně radní za Spojené síly pro Prahu Hana Marvanová přišla do čtvrteční schůze zastupitelstva s návrhem na rozvoj družstevního bydlení v Praze. H. Marvanová se snažila předtím v médiích o velice intenzivní kampaň na podporu svých návrhů. Jsou to návrhy vcelku sympatické, i když značně komplikované, což bez existujícího zákona pro financování bytové výstavby je docela pochopitelné. Prostě H. Marvanová se cestou jakéhosi právního kutilství a žonglování slovy snaží vytvořit systém, který by v Praze umožnil výstavbu družstevních bytů pro občany, kteří se svými příjmy nedosáhnou na hypotéční financování svého bydlení. Možná, že je to krkolomný pokus, ale je to alespoň nějaký pokus, aby naplnila tuto část programového prohlášení pražské městské rady.

Primátor Hřib bohorovně přihlíží, jak jeden z nejdůležitějších bodů programového prohlášení pražské městské rady byl smeten ze stolu. Bude se dál věnovat absurditám, které Pražanům nic konkrétního nepřinesou. Takže na pražské radnici se bude vyvěšovat vlajka Tibetu a bude se blouznit o nezávislosti Hongkongu a suverenitě Tchaj-wanu.

Prostě, i v zahraniční politice, kterou si jako jedinou oblast primátor Hřib pěstuje, půjde Praha mimo hlavní proud evropské politiky. Vedení Prahy bude nakukávat důvěřivým Pražanům, že to tak má být.

Výsledkem působení této neschopné městské rady bude nehybnost, stagnace v investicích a prohlubování zaostávání za jinými středoevropskými metropolitními městy jako jsou například Vídeň, Mnichov, ale také Berlín a do značné míry i Drážďany…

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

