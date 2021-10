Jiří Paroubek: Kdo je sedmilhář?

reklama

„Vážený pane Paroubku,

jelikož nemám mail přímo na Vás, resp. jsem ho nikde nenašel, tak si Vám dovoluji napsat přes portál vasevec.cz, který pravidelně čtu.

Nedávno jsem slyšel mluvit na rádiu Impuls pana Petříčka a jako člověku, který od svých 18 let volí ČSSD, mi bylo smutno. Slova o tom, jak se musí ČSSD vrátit ke kořenům, posunout do středu a další bláboly o liberalismu, atd. jsem nechápal. Jakoby ten člověk spadl z měsíce nebo nikdy s ČSSD nežil. Opravdu nevím, proč nejde třeba k Zeleným, se kterými chtěl před volbami koalovat, nebo do TOP 09, kde se jeho eurohujerství a ideologická zaslepenost bude více vyjímat. Nakonec si neodpustil do Vás kopnout v tom smyslu, že jste byl neformálním poradcem Jana Hamáčka a že za prohru ČSSD také můžete. A prý navíc jste ČSSD předával ve stavu, kdy byla zadlužená a zmítaná skandály, což byl začátek jejího úpadku. Vidí si ten člověk do úst? Tak za toto bych mu já, jako volič ČSSD, který si pamatuje úspěchy a neúspěchy strany a její kondici pod různými předsedy, dal pár facek, pokud bych ho potkal. Opravdu hnus.

Vám mohu akorát poděkovat, s jakým nasazením jste např. Janě Maláčové v Praze pomáhal, protože třeba ona je pro mne autentická osoba, která pro stranu žije a kterou stojí za to volit, s panem Stropnickým byli super. A nepotřebuje k tomu blábolit nesmysly v médiích. Ona makala, Petříček nikoliv...

Děkuji Vám a přeji vše dobré.

Ing. Tomáš Balcar“

Z dopisu pana Ing. Balcara jsem se dozvěděl, že T. Petříček řádil minulý týden na nejsledovanějším českém rádiu Impuls. Je to zajímavé, že redakce rádia umožní někomu sdělovat o jiných lidech naprosté lži, aniž by tito lidé měli možnost se bránit. Proto požádám vedení rádia Impuls, aby umožnil vyjádření i mně.

Pokud o mě Petříček říká, že ČSSD v době, kdy jsem skončil po vítězných volbách do sněmovny v roce 2010 (v červnu) jako předseda strany, prý „byla zadlužená a zmítaná skandály, což byl začátek jejího úpadku“, musím se ohradit.

Pokud jde o to "zadlužení", tak jestliže bude Petříček tyhle své nehoráznosti opakovat, bude to mít soudní dohru. Nemusím si všechno nechat líbit. Všiml jsem si, že se ČSSD po volbách ponořila do chaosu. Ale nevím, proč bych se do této situace měl nořit já.

A pokud jde o „skandály“ před rokem a roce 2010, mohl by Petříček uvést aspoň jeden, který byl spojen s mou osobou. Myslím tím nějaký skutečný skandál. Ne to, že jsem se např. blbě tvářil. To, co se stalo po mém odchodu, to bych dokázal říci okamžitě. Předpokládám totiž, že takový „skandál“ Petříček nenajde. Takže platí totéž, co jsem řekl o „zadlužení“, pokud Petříčkovo žvanění bude pokračovat, předám věc k řešení rovněž svému advokátovi.

A pokud jde o termín „neformální poradce Jana Hamáčka“, nevím, co to je být „neformální“ a ještě přitom odpovídat za „prohru ČSSD“. To je asi takový blábol, jako když se o někom řekne: radili Němcům a prohráli válku.

Pro ČSSD jsem připravil za poslední rok a půl celou řadu podstatných materiálů:

Koncept plánu modernizace ČSSD

Program pro krajské a senátní volby v roce 2018

Ve třech verzích během zhruba půl rokem pak "Plán boje proti krizi' vzniklé v důsledku pandemie covid-19

Všechny tyto materiály jsem nezištně předával prostřednictvím pověřeného člověka vedení ČSSD. Pokud nedošlo k jejich využití, není to vůbec moje věc, ale pokud vím, tak v té době působil ve vedení ČSSD ještě i T. Petříček, dokonce coby místopředseda strany.

Před pár měsíci jsem zpracoval na základě velmi dobrého volebního programu ČSSD pro sněmovní volby shrnutí tohoto materiálu do „Volebního manifestu ČSSD pro sněmovní volby“. Ani tento materiál nebyl před volbami využít. Samozřejmě, že jsem se snažil zejména předsedovi Hamáčkovi sdělovat své, v podstatě nevyžádané, postřehy a názory na vývoj politické situace, většinou spolu s návrhy určitých řešení. Dopadlo to stejně, jako s výše uvedenými materiály, které jsem zpracoval. Prostě nebyly využity...

Budu rád, aby Poche, Petříček a spol., kteří dokázali v Praze politicky prohrát všechno, co jsem kdysi v tomto městě se sociální demokracií na pražské radnici během let vybudoval, už drželi ústa a nezatahovali mě do svých podivných her, kterým nerozumím.

