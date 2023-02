Jiří Paroubek: Mnohoobročnictví, podivná přátelství a dobrý žaludek poslance Gazdíka

reklama

V gymnáziu v Praze-Holešovicích se totiž vzbouřili studenti, neboť tento povedený mnohoobročník vyhrál výběrové řízení na ředitele jejich gymnázia. Gymnázium je soukromé, a proto se samozřejmě jeho majitelé (jistě příznivci současné vládní koalice) služeb tak cenného pedagoga, jako je poslanec Petr Gazdík, nezbaví... ať si studenti protestují, jak chtějí.

Nevšiml jsem si přitom (možná je to jen má neinformovanost), že by Gazdík předtím učil někde na střední škole. Pokud vím, tak byl v jisté době učitelem venkovské základní školy v Suché Lozi. Název obce je poněkud zvláštní, ale to nemusí svědčit o tom, že škola v Suché Lozi je špatná jen proto, že na ní učil P. Gazdík. Nicméně, pokud učil jen na základní škole, tak bych to vnímal jako jistý handicap pro řízení ambiciózního pražského gymnázia.

P. Gazdík má tendenci kumulovat funkce. Nepůjdu do vzdálené minulosti, vezmu to jen za posledních deset let. V letech 2013-2017 byl místopředsedou poslanecké sněmovny a současně byl v letech 2016-2020 radním Zlínského kraje. Co ten člověk všechno nestíhá… Členem krajského zastupitelstva byl v letech 2008-2022. A až dosud je členem Zastupitelstva v Suché Lozi, kde byl až do svého velkého politického vzestupu dokonce starostou. A kromě veřejných funkcí stíhal v té době i vysoké funkce ve vedení STAN.

Nyní tak nějak ve vedlejšáku usiluje o to, být direktorem soukromého gymnázia. V minulém roce skončil jako ministr školství, protože se přišlo na to, že „jeho“ hnutí Starostů v Zlínském kraji bylo na počátku (a možná i v průběhu) mafiánským projektem, spojeným s jednou kontroverzní podnikatelskou figurou. A ze Zlínského kraje STAN vlastně metastázoval do celé republiky.

Připomenu jeden moment, kdy po úmrtí místopředsedy hnutí STAN, Michalika, který se proslavil podivnými finančními transakcemi ve finančních rájích (o mrtvých jen dobře, proto se tohoto tématu dotýkám jen okrajově), musel abdikovat další místopředseda hnutí STAN, Gazdík, a z funkce místopředsedy (a poslance) se odporoučel také pan Farský. U tohoto šibala se zjistilo, že má naplánován placený studijní výlet do USA na zhruba půl roku, a to v době, kdy by měl plnit funkci zástupce lidu, kterého si lidé čerstvě zvolili. Ve vedení strany STAN tak vlastně předseda Rakušan v jisté době osiřel.

Bylo by špatné, kdyby voliči trpěli amnézií. Poslanci Gazdíkovi jaksi otrnulo a ještě ke svému nemalému platu poslance chce pobírat plat ředitele gymnázia. Je to hezké úsilí, jak zajistit početnou rodinu před náporem drahoty, kterou rozhodující měrou způsobila vláda, jejímž byl viditelným členem...

Bývalého poslance a čelného činitele STAN Farského, který flagrantně kašlal na své voliče, čeká ovšem také velké povýšení. Má se dokonce stát poradcem nově zvoleného prezidenta republiky. A co více, je jedním z uvažovaných jmen na nového eurokomisaře za Česko namísto V. Jourové. Neumím si představit, co by se stalo v minulosti, kdyby podobné prostocviky s pamětí veřejnosti předváděli například sociálně demokratičtí politici anebo v současnosti politici hnutí ANO a SPD. To by bylo řevu. Teď je ticho po pěšině.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

