Jiří Paroubek: Mohl bych se smát…

Současná sociální demokracie umrtvená Sobotkovou sedmiletou léčbou a zbavená zajímavých osobností je na rozcestí. Špatné by bylo, kdyby se vydala cestou chaosu anebo naopak mrtvolného ticha. V tuhle chvíli je potřeba diskutovat o tom, co se stranou dál. Naneštěstí platí to, co říká jeden z mudrců, který nyní hodnotí de facto i důsledky své vlastní činnosti v ČSSD. Strana, již prý není lidem lhostejná, ona je přímo nenáviděná. Chtěl bych k tomu jen říci, že emoce lidí se mění.

Bohužel, však nevidím v tuhle chvíli nikoho, kdo by v ČSSD řekl co dál a hlavně jak dál. Co v téhle složité situaci dělat. Chci jen vyzvat některé protagonisty neúspěchu ČSSD z posledních let, aby se ve svých fantaziích přece jen mírnili.

První z nich je předseda zcela neúspěšné pražské organizace ČSSD Pavlík. Tento dobrý muž se stal před více než rokem předsedou této organizace jako prodloužená ruka dnes už bývalého europoslance Pocheho, faktického vládce pražské ČSSD. Tehdy, tedy před 14 měsíci, se dalo ještě mnohé zachránit. Strana nemusela dopadnout v komunálních volbách v Praze tak ostudně, jak dopadla. Byla vymetena z pražské radnice i ze všech radnic padesáti sedmi městských částí, na jejichž významné části do té doby působila. Důvodem byl zejména klientelismus, který Poche a jeho klika dovedli k naprosto nechutné dokonalosti. Symbolem této politiky ČSSD na pražské radnici se stal náměstek primátora Dolínek, v té době již také člen Poslanecké sněmovny. Při osobním setkání jsem předsedovi Pavlíkovi doporučoval, aby Dolínek co nejdříve skončil s touto kumulací funkcí. A že je na to půl roku před volbami ten nejvyšší čas. Chápu nicméně, že mít dva platy je příjemné. Kontrolovat si osobně průběh stavebních zakázek organizovaných Technickou správou komunikací Prahy, za aktivní účasti dalšího významného člena Pocheho skupiny Adámka, mělo zřejmě také své důvody… Rozvrtat Prahu takovým způsobem, jak byla ještě ve dnech komunálních voleb rozvrtaná, což bylo spojováno převážně se jménem sociálně-demokratického náměstka primátora pro dopravu Dolínka, dovádělo Pražany k zoufalství. I mě osobně jako každokaždodenního pražského řidiče. Nyní Pavlík, poté co jeho strana v Praze v Evropských volbách získala mizerných 2,81% vystupuje takto: „Škodí nám nedostatek odhodlání k radikální politické akci, nečitelná a špatně prezentovaná politika, nedostatečná práce s členskou základnou, absence touhy vítězit i zcela zbytečné trafiky pro vysloužilé politiky.“ Naprosto s tím, pane předsedo, souhlasím. Kdyby vám to jen z těch úst do ručiček ráčilo vstoupit.

Tak začnu tím posledním výrokem: „Zcela zbytečné trafiky pro vysloužilé politiky“. Co je předseda pražské organizace, která zdrcujícím způsobem prohraje volby, nežli bývalý a tedy vysloužilý politik. To, že nechce předseda Pavlík své politické selhání vůbec reflektovat a drží se jako klíště své funkce, nemění nic na situaci, že se už jedná vlastně o „vysloužilého politika“. A co tento vysloužilý politik po úplném debaklu v komunálních volbách udělal? No, stal se náměstkem ministra školství za ČSSD. Tedy jinak řečeno, dostal trafiku. A z trafiky se mu nechce odcházet, i když prohrál v Praze další volby.

Další teze pana předsedy zní: „Absence touhy vítězit“ - Obávám se, že u pana Pavlíka zvítězila především touha získat trafiku. Vítězit ve volbách neumí a zřejmě ani nechce.

Další blábol z Pavlíkova pera: „Nedostatečná práce s členskou základnou“ - Co sám udělal za rok v Praze, aby se to zlepšilo? V Praze jsem dlouhá léta v ČSSD politicky působil. Vybudoval jsem pozici této strany na pražské radnici. Z opovrhované levičácké strany se postupně stala vážená radniční strana. Nemá smysl se ptát, co s tím Pavlíkové, Pocheové a Dolínkové udělali, ale na členy tahle parta z vysoka a dlouho kašle. A kašlat bude, i když jich k 30. 6. 2019 významná část z pražské organizace uteče pro nezaplacení příspěvků. Zbylý menší počet členů ČSSD v Praze by si opravdu zasloužil častý kontakt a debaty. Toho ale Pavlíkové a spol. nejsou schopní.

Další perla z Pavlíkova pera: „Nečitelná a špatně prezentovaná politika“ - No, zatím jsem, pokud jde o Pavlíka a jeho veřejná vyjádření, viděl věci jen pro zasmání. Když po katastrofální prohře v komunálních volbách byl tázán, zda z toho vyvodí osobní odpovědnost a odejde ze své funkce, sdělil, že nikoliv. Že přeci nemůže vydat stranu „ruským agentům a zemanovcům“. No, snad bych snesl v čele krajské organizace ČSSD člověka, který má kladný vztah k M. Zemanovi, než neschopného hlupáka.

A další blábol: „Škodí nám nedostatek odhodlání k radikální politické akci“. - Nevím, co autor blábolu myslí tou radikální politickou akcí. Zda konečně zničí Pocheho klientelistickou síť v Praze... Zda vnese do činnosti řízené městské organizace trochu idealismu a také potřebné pokory. Myslím si, že pan předseda a lidé, kteří jsou s ním ve vedení pražské organizace, by měli odejít ze svých funkcí. Řekněme si otevřeně, že oni jsou tím hlavním problémem, proč lidé ČSSD nejsou ochotni, až na pár věrných, volit. Pavlíkovo vyjádření je esencí toho, co nyní říkají i jiní funkcionáři ČSSD. Proto se tomu věnuji podrobněji.

Čekat, že se voliči ČSSD tak nějak sami vrátí je opravdu troufalé. Argumentace, že teď jsme si tak trochu zalažírovali, ale za rok a půl v krajských volbách to bude úplně jinak, je zcestná. A pak je tu ještě jeden velký problém, který bude současná sociální demokracie zanedlouho řešit. Jsou to finanční nároky Altnerovy rodiny, kterými se bude ještě zabývat odvolací soud.

Prostě strana se dostává do kritické fáze své existence. A pokud v jejím čele nebudou věrohodní politici s celostátním renomé a pokud neinovuje svůj program (a to velmi výrazně) a nezmění svůj přístup k veřejnosti, za rok a půl může být ve volbách do krajských zastupitelstev výsledek strany ještě horší. Ten problém dnešní sociální demokracie nevidím ani tak v účasti ve vládě. Bývalý předseda strany Sobotka si totiž vytvořil z poslaneckého klubu až na pár výjimek, sbor svých obdivovatelů. Pochopitelně v něm chyběl každý, kdo by mohl pana předsedu převyšovat. A tak dnešní poslanecký klub není vůbec připraven na případnou opoziční práci. Na tvrdou a nesmlouvavou opoziční politiku. Nebýt ve vládě, tak by sociální demokracie vůbec nebyla vidět. Je to sice smutné, ale je potřeba si to přiznat.

Jiří Paroubek

