Jiří Paroubek: O českých klubech v Evropské lize

reklama

K tomu, abychom měli takovýto koeficient pro výpočet naší účasti, bychom potřebovali získat, počínaje včerejškem ráno, sedmnáct bodů. Včera jsme ale získali jen šest bodů, a to díky Slavii a Liberci. Sparta, bohužel, prohrála své utkání s francouzským celkem Lille, když ještě deset minut před koncem vedla 1:0. Pak se projevilo oslabení Sparty, neboť poslední zhruba třetinu zápasu hrála bez vyloučeného středního obránce Čelůstky. Po odchodu Čelůstky ze hřiště, bylo okamžitě vidět, že je obrana Sparty oslabena.

Liberec vyhrál, celkem překvapivě, v Gentu a získal tak, opět celkem překvapivě, tři body, které se započítají do našeho národního koeficientu.

Slavia, celkem nepřekvapivě, zvítězila nad třetím zahraničním soupeřem v řadě. Je jen škoda, že právě se svým včerejším soupeřem v zápase na izraelské půdě, prohrála. Jak by se dnes hodily tři body přivezené z Izraele a také, kdyby Sparta včera vyhrála. Chybělo by nám do dosažení kýžených sedmnácti bodů již jen pět bodů.

Slavia včera ukázala velkou část svého herního potenciálu. Jistá obrana, kde je pilířem Kúdela, který je nejstarším hráčem týmu, se skvělým čtením hry. V obranné činnosti udělala Slavia jen jednu chybu. Byl to opět riskující gólman Kolář, který tu a tam prostě nahraje protihráči. Nicméně jeho hra nohama je součástí hry slávistického týmu natolik, že případné její omezení by hru Slavie nepříjemně oslabilo. Prostě riskovat se musí, i když to občas nějaký gól v síti Slavie stojí.

Včera byl izraelský útočník nezištnou přihrávkou Koláře před vlastní brankou natolik šokován, že neudělal vůbec nic, natož aby vážně ohrozil branku Slavie.

Obranná hra celého týmu Slavie byla taková, že Izraelci vůbec nevystřelili na její branku. Mužstvo Beer Shevy je ovšem nejslabší zahraniční soupeř, se kterým Slavie v posledních letech hrála. To je také potřeba sportovně uznat a nepropadat bezmezné euforii.

Ten, kdo hledal zážitek a podívanou, již poněkolikáté musel ocenit skvělou hru devatenáctiletého Senegalce Simi. Je to zcela komplexní hotový fotbalista. Na rozdíl od většiny Afričanů neprojevuje při hře žádné emoce. Zejména v zápase ve francouzské Nice s tamním týmem do něj soupeři naprosto nesmlouvavě a ostře šli. Přesto Sima hrál výtečně v poli a dal krásný gól. Také ve včerejším zápase dal dva, de facto rozhodující, góly.

Pokud se podíváte na přední evropské kluby, ale i ty středně kvalitní z Evropské ligy, které se ovšem pohybují ve svých zemích v horní třetině tabulky tamních lig, je v nich celá řada Afričanů či obecně hráčů s tmavší barvou pleti, i z arabských zemí, kteří mají vysokou výkonnost. A kteří velmi pravděpodobně přišli z podobných těžkých životních podmínek, v jakých žili ve svém mládí ve svých zemích Sima, či další skvělá opora dnešní Slavie, Olayinka. Ukazuje se, že by nebylo od věci se zabývat skautingem mladých hráčů přímo v některé africké zemi. Vlastně je jedno, jestli by to byl Senegal či Pobřeží slonoviny. A tito hráči by mohli být v podstatě pořízeni za cenu letenky a mohli by zásobovat vlastně celou českou ligu. To by mohlo naši ligovou soutěž ještě zkvalitnit. Samozřejmě, že je potřeba najít proporci, aby v české lize dál dostávali příležitost také domácí hráčské talenty. Konec konců Slavia má další dvacetileté, výtečné hráče přímo z Česka (Zima, Lingr ad.).

Musím říci, že v určitém směru mně tedy otevřel letošní ročník Evropské ligy oči, pokud jde o možnost využití fotbalových talentů z afrického kontinentu. Nevím, kolik Slavii stál Sima, když jej odkoupila od Táborska, kde sehrál prý snad jen dva zápasy. Nebylo to sice za letenku, asi to pár milionů stálo, ale tenhle hráč, pokud bude takhle dál pokračovat a nezraní se, přestoupí za velké peníze a může hrát za rok za dva ve velkém evropském klubu.

V každém případě Slavia zaznamenala další velký fotbalový úspěch, i když nečekám, že by v příštím týdnu porazila na německé půdě Bayer Leverkusen, tedy jedno z předních německých a tedy i evropských mužstev, bude hrát v jarních kolech Evropské ligy. Sice není tak silná, jako byla se Součkem, Coufalem a Králem, dnes velkými oporami českého národního týmu, ale má Simu a Olayinku, skvělou obranu a gólmana, Ševčíka, Stancia a další mimořádně talentované a disponované hráče. Nečekám nicméně, že se prosadí až někam do semifinále Evropského poháru, ale snad ještě nějaký bodík do národního koeficientu bude schopná získat.

Škoda jen, že se včera nepodařilo vyhrát Spartě, která by jinak měla také slušnou možnost se dostat do jarních kol Evropské ligy. Tak třeba za rok.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Jiří Paroubek: Prezident dal vedení BIS šach Jiří Paroubek: Zápecníci z pražské městské rady Jiří Paroubek: Je předseda Ústavního soudu politikem či celebritou? Jiří Paroubek: Babiš uvedl do zmatku koalici i opozici

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.