Jiří Paroubek: Proč naši a slovenští "liberálové" nechtějí ruskou vakcínu?

reklama

Slovenské zdravotnictví je, podobně jako mnohem robustnější zdravotnictví české, na hranici kolapsu. Přibývá nemocných s Covidem-19, hospitalizovaných, mrtvých. Jako kdybychom se dívali na sebe do zrcadla, tak prakticky tentýž obraz vidíme na Slovensku.

Anketa Nechali byste si píchnout vakcínu Sputnik V? (Ptáme se od 2.3.2021) Ano 87% Ne 13% hlasovalo: 18905 lidí

Slovenský premiér se proto rozhodl řešit věci zásadně. Jde mu, podobně jako českému prezidentu Zemanovi (v zákrytu za ním i premiéru Babišovi), o zdraví a životy občanů.

Západní farmaceutické firmy ziskáním stupidních smluv o dodávkách protikovidových vakcin, na které bruselští byrokraté v současném znění nikdy neměli přistoupit, získaly prakticky bezbolestně celý trh Evropské unie pro dodávky svých vakcín. Podepsali smlouvu, která jim dávala právo monopolu, i když musely tyto firmy dobře vědět, že nejsou kapacitně schopny rychle obsloužit trh se 450 miliony obyvatel. Prostě se zachovali jako nejhnusnější kapitalisté pickwickovského typu z 19. století. Prostě kapitalisté bez jakékoliv zodpovědnosti. Etika podnikání šla úplně stranou. Ovšem selhání vrcholné evropské byrokracie je mnohem vážnější. Tito lidé jsou přece vybíráni jinými lidmi s velkou politickou odpovědností, která byla většinou mnohokrát potvrzena volbou občanů v zemích EU. Ukazuje se, že pokud se dostanou do vrcholných funkcí na celoevropské nebo národní úrovni lidé, kteří nevědí nic o životě, nikdy nic kloudného před vstupem do politiky neřídili, nemůže to dopadnout dobře. Neslavně zářným případem takového politika je dnes Ursula von der Layenová, předsedkyně Evropské komise. V českých podmínkách to byl např. Bohuslav Sobotka, který nikdy před svým vstupem do politiky nic kloudného neodpracoval. Především ale nic neřídil. Ostatně, něco podobného je presumptivní český premiér Bartoš, vůdce Pirátů. Prý vydělával velké peníze v IT byznysu a ve firmě řídil IT odborníky. No, ale IT odborníci, to je opravdu specifická sorta lidí, kteří nepotřebují být nijak zvlášť řízeny. Jsou chytří, motivovaní. Ale řídit fabriku, hotel, obchodní společnost se stovkami lidí, to je problém.

Pokud přicházejí do vrcholných politických funkcí lidé bez potřebných životních a také manažerských zkušeností, může se velmi lehce stát to, co se teď stalo Layenové a o pár let předtím Sobotkovi.

Až bude končit pandemie, alespoň ta její nejhorší část, tedy někdy na konci tohoto roku před Vánocemi, tak by se paní předsedkyně Evropské komise měla odporoučet ze své funkce.

Skutečně odpovědní političtí vůdci se snaží řešit reálný a životně důležitý problém občanů svých států. Pokud jsme v Česku a na Slovensku na samém pokraji národního neštěstí a katastrofy, je potřeba řešit věci nekonformně.

Slováci přijímají dva miliony vakcín z Ruska. Prvních dvě stě tisíc vakcín již mají na Slovensku dodáno. Je zvláštní, jakou bouři sklidil Matovič se svým ministrem zdravotnictví, když se k tomuto kroku odvážili. Je dobře, že se v této souvislostí demaskovala také slovenská prezidentka Čaputová, která si doteď hrála na velkou „přítelkyni lidu“. Teď každý vidí, že paní prezidentka na lidi kašle, a to z vysoka. Příjemnější jí jsou pochvaly západoevropských a amerických rusožroutů, jimž dává přednost před zájmy vlastního obyvatelstva.

Něco podobného budeme zažívat v těchto dnech i my. Česká pravice velmi pracně vymýšlí, jak se vylhat ze skutečnosti, že evropská administrativa selhala a že nastal čas na přijetí ruské anebo čínské vakcíny anebo dokonce obou vakcín. Ti, kteří ještě před pár dny obviňovali vládu téměř z genocidy vlastního obyvatelstva, tak těm najednou nevadí, že každý týden umírá na covid-19 cca 150 – 200 lidí. A že jen urychlené uplatnění co největšího počtu vakcín a je již jedno, zda západních či ruských nebo čínských anebo marťanských, může snížit počty nemocných, hospitalizovaných a mrtvých.

Smutnou roli hrají v této věci také někteří představitelé lékařského stavu. Když předseda České vakcinologické společnosti (a není zdaleka sám) hovoří o potřebě dodržení byrokratického postupu před okamžitým použitím ruské vakcíny Sputnik V, je mi ho líto. Zeptal bych se pana předsedy, zda v minulosti spolupracoval anebo dokonce ještě úzce spolupracuje se západními ffarmaceutickými firmami, které sem mají dodávat vakcíny? Protože pan předseda nemluvil jen proti urychlené akceptaci ruské vakcíny, ale on velmi razantně zpochybňoval také rozhodnutí vlády, podle kterého bylo uvolněno zhruba čtvrt miliardy korun na dokončení vlastní, české vakcíny. Nevím, v jakém stavu je stav prací na české vakcíně proti covid-19. Kdyby se to ale s českou vakcínou povedlo, bylo by to větší překvapení než vítězství podceňované Slavie nad špičkovým anglickým týmem Leicesteru v Evropské fotbalové lize. Moc o tom nevím, trochu o tom pochybuji, ale pokud by se to českým vědcům povedlo, byla by to rána jako z praku. Tak proč ne? V těch pětistech miliardách korun schodku státního rozpočtu jak letos, tak i loni se 250 milionů korun ztratí. Ostatně 12 miliard korun za zbrojní šrot dodaný Američany v podobě helikoptér, mně připadá jako mnohem nesmyslnější výdaj.

Prostě lidé typu profesora Chlíbka z vakcinologické společnosti by měli na začátku svého veřejného vystoupení vždy říci, zda náhodou, ale opravdu jen úplnou náhodou nejsou v konfliktu zájmů, aby bylo zřejmé, o co tady jde.

Prostě česká vláda by měla rychle postupovat stejným směrem, jako premiér Matovič a odhodlat se k nákupu ruské a případně i čínské vakcíny proti covid-19. Ostatně ruskou vakcínou se očkuje ve 29 státech světa. Čínskou vakcínou dokázali v Chile (se silně pravicovým prezidentem v čele) srazit čísla pandemie na minimum. Čínské vakcíny jsou momentálně používány v 25 státech světa. A Čína je schopna v letošním roce vyrobit zhruba 2,5 miliardy kusů vakcín. Tedy pro své obyvatele i pro zájemce ve světě. Pokud vím, čínských vakcín je už v tuto chvíli schváleno čínskými úřady šest.

Nemohu se ale nevrátit k některým ministrům české vlády, kteří zjevně nákupu ruské vakcíny nepřejí a trvají na byrokratických postupech zbyrokratizované evropské lékové agentury (EMA), která má na všechno dost času. Pokud by tam Rusové zadali potřebné podklady, trvalo by jim to v této agentuře pod názvem EMA podle mého odhadu tři až čtyři měsíce, než by dospěli k nějakému rozhodnutí. A po celou tu dobu budou umírat lidé. Pánové v agentuře už jsou určitě naočkováni a tak nikam nespěchají. Ale běžný, plebejský občan unie takovou možnost přednostního očkování prostě nemá. Pokud ministr zdravotnictví celou věc brzdí, měl by ze své funkce neprodleně odejít a předat úřad někomu odvážnějšímu. To mu ostatně velmi zdvořile naznačil také prezident republiky.

Stejně tak, pokud ministr zahraničí Petříček, prý názorový socialista, nechce udělat nic pro obyčejného občana, tak by měl okamžitě odejít ze své politické funkce a jít třeba sbírat motýly anebo brouky. Na to se hodí víc.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Jiří Paroubek: Já na bráchu, brácha na mě... Jiří Paroubek: Podezřele zločinná pomalost Jiří Paroubek: Všechno zaplatí vdovy a sirotci Jiří Paroubek: Když Petříček řádí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.