Jiří Paroubek: Strašlivá tragédie - milion od Huawei

Tentokrát zmotal páté přes deváté a došlápl si na Vysokou školu technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích, která obdržela milionový dar od čínské firmy Huawei.

Investigativec Valášek ve svém článku hned rozvinul dvě těžko ověřitelné teze:

1. S firmou Huawei prý jednají o dotaci i „další školy“.

Myslí tím patrně vysoké školy a je otázka, kde tyto informace vzal. Zda se náhodou neobjevují ve zprávě BIS anebo ve spamu k této zprávě.

2. A že prý „univerzity v USA či Velké Británii její dary (rozumí se Huawei) kvůli riziku a etice odmítají“.

Možná, že by chtělo, aby redaktor bakalovského serveru uvedl alespoň několik příkladů takových univerzit. Jinak je to jen tvrzení, které si jen těžko lze ověřit.

Stejně tak si těžko lze ověřit jeho další tvrzení, a sice že „čínskou firmu Huawei podezřívá Západ z podílu na porušování lidských práv a ze špionáže pro pekingskou vládu“.

Není to naopak tak, že tato čínská firma je technologicky v rozvoji sítí 5G dále, než její americká či obecně západní konkurence, a tak se vlády některých zemí snaží ji z konkurenčního boje vyřadit? Zřejmě, aby udělaly radost některým americkým firmám...

Upřímně, už se těším na situaci, pokud by v ČR fungovaly sítě 5G, instalované právě zmíněnou čínskou firmou, jak by si čínský prezident Xi početl např. v SMS zprávách bývalého českého premiéra Paroubka, kterak ten koresponduje se svou přítelkyní anebo se svým synem o tom, zda spolu pozítří vyrazí na fotbalový zápas...

Prostě tato Valáškova představa, zřejmě inspirovaná z BIS, a BIS je zřejmě inspirována někým vyšším a moudřejším, je z jiného světa. Je to účelový blábol na čtvrtou, kterému uvěří jen ten, kdo uvěřit chce. Tak, jako někdo uvěří tomu, že jedna a jedna nejsou dvě, ale tři.

A ještě dál to Valášek zmotal pěkně všechno dohromady. Huawei se prý „podílí na porušování lidských práv Ujgurů v Číně“. Už ovšem nepíše, jak se to projevuje. Jestli tato firma dodává do internačních táborů pro Ujgury, které zatím nikdo ze Západu neviděl, samopalníky nebo alespoň bachaře. Prostě propagandistický článek, jako když vyšije. A pokus o zastrašování vždy trochu připosražených akademických funkcionářů českých vysokých škol.

Bakalův server Aktuálně.cz by byl plně spokojen jen v situaci, kdy by vedení budějovické vysoké školy vrátilo milion korun na účet Huawei.

Přitom se nejedná o žádnou ilegální akci. A to připouští i profesionalní sinobijec Valášek: „…škola podepsala memorandum o spolupráci s Huawei už v roce 2016 při návštěvě tehdejšího premiéra Bohuslava Sobotky v Pekingu“.

A pak Valášek rozvíjí oblíbenou tezi BIS, že Číňané se snaží ovlivňovat akademickou sféru tím, že „Huawei vozí dlouhodobě evropské studenty do svého sídla v Šen-čenu a do výzkumných zařízení v Pekingu“. Považte, v roce 2019 vyjelo do Číny 9 studentů informatiky z českých univerzit (!) a to ještě prý cestovali s Maďary, Mongoly a Uzbeky. Jako by měl Bakalův server zadání zastrašit akademickou sféru a zničit jakékoliv kontakty s výzkumnými pracovišti či univerzitami perspektivně nejsilnější ekonomické mocnosti světa.

No a samozřejmě jak jinak, autor prokládá svůj článek dalšími nepodloženými tvrzeními známé sinožroutské organizace Sinopsis. Pokud je Sinopsis placena z peněz českých daňových poplatníků a tedy i z mých peněz, myslím, že je to velké plýtvání. Ty peníze by mohly jit na něco užitečnějšího.

Nelze se zbavit dojmu, že redaktor Aktuálně.cz ve svém článku využil zpravodajských informací BIS, aby doložil, které české vysoké školy s Číňany spolupracují. A samozřejmě postup značky ideál by byl, jak dnes potvrdila ve své fantaskní zprávě i BIS, zlikvidovat, dříve nebo později, tyto vztahy anebo je alespoň ještě dále miniaturizovat.

Podívejme se ale na další „krásnou“ tvorbu L. Valáška na serveru Aktuálně.cz. Uvedu vesměs jen názvy jeho článků:

1. „Čínské kamery se zdokonalily na zadržených Ujgurech. Čechy snímají na ulici i úřadech“

Nevím, jestli smyslem tohoto článku je zlikvidovat např. technologie čínské firmy Dahua, která např. svými parkovacími systémy vybavuje obchodní centra TESCO. To je opravdu velmi "podezřelá" činnost.

2. „Policisté, politici i jejich děti. Čínský armádní dodavatel sbírá data stovek Čechů“

3. Další ochutnávka článku: „Šéfem komise pro obranu ČSSD zůstává muž, který lobboval za Rusko a Čínu“

4. „Peníze od čínské ambasády jsme si vypláceli, přiznali akademici Karlovy univerzity“

5. „Konference, které pořádá rektor UK Zima, platila skrytě statisíci čínská ambasáda“

Prostě matla patla, posedlý sinožroutským zaujetím, jehož články podivuhodně souzní se zprávami BIS. Jako by dostával argumenty a byl přímo expoziturou – pochopitelně s vědomím vedení serveru Aktuálně.cz,- této zpravodajské agentury přímo v rámci serveru.

V zájmu českých studentů jen doufám, že se akademici na českých vysokých školách, které snad s Huawei jednají o poskytnutí subsídie, nenechají zastrašit. Anebo možná, že by tyto dotace mohl nahradit jiný donátor, jménem Zdeněk Bakala, takto majitel serveru Aktuálně.cz, dlící toho času na břehu Ženevského jezera ve své vile. Ostatně v naší republice si vydělal dost, aby dotoval třeba celé české vysoké školství.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

