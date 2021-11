Jiří Paroubek: Velká rána budoucí vládě…

reklama

Několikrát v posledních týdnech jsem se vyjádřil, že pokud vidím v budoucí české vládě někoho jako opravdu kvalifikovaného člověka, pak je to Věslav Michalik.

Jeho působení v čele Dolních Břežan je natolik úspěšné, že v posledních komunálních volbách proti němu nepovstal žádný protikandidát. Je také náměstkem hejtmanky Středočeského kraje a nyní s ním jeho hnutí STAN počítalo na ministerskou pozici do vlády pětikoalice tvořené šéfem ODS Petrem Fialou.

Vzhledem k tomu, že jsem s V. Michalikem měl možnost přijít do osobního, pracovního kontaktu, nepochyboval jsem o jeho plné kvalifikaci k výkonu ministerské funkce, nejlépe pak ministra financí. Konec konců ani jeho angažmá v čele ministerstva průmyslu a obchodu by nemuselo být vůbec špatné, protože je to člověk s dobrým ekonomickým uvažováním a s realistickým pohledem na věc.

V tomto týdnu se ovšem objevily velmi nepříjemné informace, jejichž zveřejnění znamená ve svých důsledcích nemožnost angažmá V. Michalika v jakékoliv vládní funkci. Půjčování peněz od anonymních firem v daňových rájích je něco, co není vůbec přijatelné. Jakkoliv si umím představit, že vznikl díky tomu dobrý podnikatelský projekt dvou solárních elektráren, ale pachuť z toho, kde a od koho se ty peníze na podnikání vzaly, tu zůstává.

A pokud sám V. Michalik čestně pochopil, že se nemůže ucházet o pozici ministra, zůstává pochopitelně k diskusi také sponzorování hnutí STAN ze dvou, dnes už bývalých firem V. Michalika, částkou v souhrnu téměř 3 miliony korun. Tedy nemalou částkou. Ty peníze by hnutí mělo neprodleně vrátit...Pokud V. Michalik nebyl schopen uhájit etičnost svých transakcí v souvislosti s financováním svých firem, nepostačí jen rezignovat z jedné funkce, ve které ještě ani není. Měl by rezignovat také z dalších veřejných funkcí, především pak z funkce náměstka hejtmanky Středočeského kraje. Je to smutné, přijít o takto kvalifikovaného člověka, ale je to nevyhnutelné. Pokud všech pět dnes koalujících pravostředových stran pronásledovalo po čtyři roky A. Babiše s jeho střetem zájmů a s dalšími problémy, pak není možné, aby byl tolerován exces svého významného představitele, ucházejícího se o pozici ministra. Je to smutné, ale nejkvalifikovanější potenciální člen Fialovy vlády odchází ještě dříve než do ní přišel. Pro vládu je dobře, že odchází ne zas tak s olbřímí ostudou, jakou by byl jeho odchod doprovázen v případě, že by již tím ministrem průmyslu a obchodu byl.

V mých očích byl V. Michalik ovšem jistou zárukou toho, že vláda se neponoří pod vlivem neeokonomů ve svých řadách v čelných vládních funkcí (premiér a ministr financí) do ekonomického kutilství a do finanční anarchie.

Zatím zveřejněné záměry na snižování některých výdajových položek státního rozpočtu budí velké rozpaky. A zejména to přinese silnou reakci řady společenských zájmových skupin a vrstev. V. Michalik mohl tyto excesy, připravované v kutilské dílně budoucího ministra financí, Stanjury, mírnit.

Prostě z vlády Petra Fialy ještě před jejím vznikem, odchází její potenciálně nejschopnější člen.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

