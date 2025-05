Jiří Paroubek: Výdaje na zbrojení versus na stát blahobytu

Bez nich nebudeme v bezpečí a bez bezpečí nic jiného nemá přece smysl. K čemu je zdravotnictví, důchody, platy, byty nebo silnice, když nebudeme mít dobře vyzbrojenou armádu. 3% HDP do zbrojení podle Fialy nestačí a nejspíš nám bude tvrdit, že Trumpových pět procent je spíš málo než moc. Lidé se přeci rádi uskromní, že...

Všichni jsme tušili, že takové nadšení pro zbrojení není motivováno jen láskou k upadající liberální demokracii a odporem k Rusku, ale budou tam i jiné zájmy. Zbrojní zakázky jsou velkou černou dírou na naše peníze a toto podezření se stává jistotou.

Anketa Premiér Fiala se omluvil voličům za zvýšení daní. Nevěděl prý, že bude válka. Přijímáte jeho omluvu? Přijímám 2% Nepřijímám 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 11360 lidí

Politik z ODS tak nějak náhodou získá armádní zakázku na předražené polní kuchyně, alespoň to popisuje provládní Seznam.cz. Vojenské vývařovny sice politikova firma nevyrábí, ale dokáže je překoupit s několikanásobným ziskem. Obrana, vedená paní Černochovou, je ráda nakoupí za jakoukoli cenu. Když jde o naši bezpečnost, je přece malicherné se ohlížet na nějaký ten desetimilion. Zda zůstane v kapse Fialova soukmenovce, nebo se dál dělí, by měla vyšetřit policie, ale v to moc nevěřím. Policie řízená touto vládou ví, co se vyšetřuje a může vyšetřovat a na co se nehledí.

Dnes už jsem klidnější, když vím, že nad naší bezpečností bdí luxusní polní vývařovny, překoupené přes kancelář politika z ODS. Tak se tři procenta, ale i pět procent HDP určené na zbrojení hravě utratí. Trochu při tom zapadla zpráva, že náš generální štáb si teď najednou všiml, že se válka vede už jiným způsobem než stíhačkami a tanky a nemáme žádný systém, který nás ochrání před raketami a drony. Začali uvažovat, že by to chtělo nakoupit něco jako systém Patriot, ale ten by byl k mání nejdřív tak za sedm let, a to ještě ne s jistotou.

Osobně jsem spokojen, že na drony a rakety potenciálního nepřítele můžeme alespoň metat knedlíky.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

