Vladimír Ustyanovič: Někteří novináři mají empatii dozorců plynových komor

Deník iDnes, kdysi seriózní zdroj informací, přitáhl autorku článku jako můru k lampě. Na rozdíl od BBC, která tuto katastrofu také komentovala, ale s náležitou věcností a součástí jejich popisu této tragédie byly názory specialistů a techniků přímo od výrobce letadla typu Boeing 787-8 Dreamliner včetně konzultací se zkušenými piloty. Technická stránka, kterou popsala BBC, je jedna věc, ale nikde jsem nezaznamenal, že by někdo zhodnotil rozsah této lidské tragédie, a tím nemyslím těch 259 zesnulých.

Velikost této ztráty narůstá geometrickou řadou, neboť každý z těchto zesnulých byl něčí syn, otec, manžel, manželka, bratr, sestra, rodič, prarodič… a to popisuji pouze materiální újmu. Duševní újma ze ztráty doslova a do písmene někoho nenahraditelného, ať je to třeba i kamarád, se nedá vyčíslit penězi.

Nechci jmenovat autorku reportáže na iDnes, ale jak je bohužel u novinářů poslední dobou zvykem, komentují něco, čemu absolutně nerozumí, a často začnou trpět slovním průjmem. Komentují události více a více a přitom jsou méně věrohodní a méně lidí je vnímá. Toto se týká rovněž uvedeného článku na iDnes, který má v mnoho známek degradace novinářského řemesla nebo lenosti autorky článku. V případě, že by tato dáma byla zaměstnána ve společnosti, která je závislá na tržních principech, tak by její šéf, v tomto případě šéfredaktor, tuto osobu vyhodil na hodinu.

Dovolím si hodnotit pouze novinářské mystifikace, popřípadě určité nesrovnalosti, neboť ostatní není moje odbornost. Jak mohli na ČT1 prohlásit, že to byla technická závada? Jediné vysvětlení je takové, že ČT jako dezinformační médium hlásí cokoliv o čemkoliv, a tak si dokonale plní svou dezinformační funkci. Stopkohouty, které uzavřou přívod paliva, nelze uzavřít náhodně.

Spekulace na CNN, že se piloti spletli a místo zatažení podvozku uzavřeli přívod paliva, odpovídá médiu CNN, protože kdyby se trošku zamysleli, tak když vám padá letadlo, máte plné ruce práce, a to poslední, na co myslíte, je zatažení podvozku. Přepínače na kontrolu paliva nic nekontrolují, jak mylně uvedla autorka článku, ale řídí. Laicky, tyhle přepínače nejdou přepnout náhodou, je třeba je povytáhnout, a až poté přepnout. Pro autorku opakuji, RAT je zdroj elektrické energie, nikoliv zdroj paliva.

Ptám se zástupce iDnes, proč bez uvedení času opravují chyby podle probíhající diskuze pod článkem? Podle některých novinářů může turbína vyrábět palivo. Že by nové perpetuum mobile a letadla by létala zdarma? Je to zdroj elektrické energie. Novináři jako v pomocné škole opisují bezmyšlenkovitě RAT = nouzový zdroj paliva. Sorry, ale jediný nouzový zdroj paliva může být kanystr kerosinu pod sedadlem pilota. To je samozřejmě sarkasmus.

Jedna z možných spekulací, které se nabízí, je, že výrobce chce tuto tragédii hodit na piloty, neboť mrtví nepromluví, podle hesla vyšetřování skončilo, zapomeňte. Mohu uvést příklad z české armády, kdy najednou začaly padat MIG 21, což zapříčinily vadné výškoměry, které byly dodány ze spřátelené země a určitě to nebyla Ruská federace. Mimo jiné vyšetřovatelům bylo vyhrožováno fyzickou likvidací, pokud z tohoto šetření neodstoupí. Veškerá vina byla svalena na piloty. Toto je fakt, nikoliv spekulace.

Dovolím si připomenout i tragédii jugoslávského letadla z roku 1972, které spadlo nad Srbskou Kamenicí v Československu z 10 050 metrů, a jediný, kdo přežil, byla jugoslávská letuška Vesna Vulovičová. K atentátu se údajně přihlásila chorvatská, protisrbsky orientovaná fašistická organizace Ustaša.