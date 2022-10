Jiří Paroubek: Z vládních politiků jedovatá nenávist jen kape

reklama

Týden předtím ovšem bylo zřejmé, že jim v komunálních volbách hnutí ANO vyprášilo kožich, a oněch osmnáct postupů kandidátů ANO do druhého kola senátních voleb ukázalo skutečnou náladu ve společnosti.

Koaliční strany, tedy hlavně ODS, která získala největší počet mandátů v senátních volbách, se dnes tetelí blahem, neboť získaly nezaslouženou a přechodnou jistotu pro svou vládu.

Je potřeba si ovšem všimnout jednoho rysu, který českou pravici, a zejména její vrcholné politiky po dlouhá léta neopouští. A to je sprosťáctví...

A tak známá vítězka nad covidem-19, předsedající před dvěma lety stolu na Karlově mostě, po předčasně slaveném vítězství nad covidem-19, Němcová, opět použila urážky, které patří do putyk páté cenové skupiny. Ani nejotrlejší návštěvníky zaplivaných výčepů by po šesti pivech nenapadlo charakterizovat protikandidátku senátora Vystrčila z hnutí ANO, Nagyovou, jako „…obžalovanou štangli salámu“. Podobné urážky jsem musel, v době kdy jsem vedl sociální demokracii, snášet od této „dámy“ také.

Kde se v této osobě, jež byla známa tím, že údajně kradla rohlíky v samoobsluze, bere tato agresivita? Nevím, jestli ji ke krádeži rohlíků kdysi vedl hlad, anebo prostě jen kleptomanie. Jedno i druhé se dá pochopit. Už hůře se dají pochopit její čachry se služebním autem v poslanecké sněmovně, které využívali členové její rodiny. Pokud tedy byla pravda to, co ve své době o tom psala média, Němcová kradla veřejné peníze. A teď mluví o štanglích salámu. Měla by trochu upravit slovník.

Už v sobotu přijdou demonstrovat proti vládě desetitisíce lidí. Po odborářích pak převezmou štafetu protestů i jiní. Takže 17. listopadu už asi Václavské náměstí nebude demonstrantům stačit. Urážet tyto lidi, stresované vládní politikou, obávající se, jak přežijí tuto zimu, zda budou mít ještě za pár měsíců práci a také jejich zatažení do války, do které nám nic není, je fujtajbl. Dělat z nich ještě ruské trolly a šváby je fialový hnus.

Válku s Ruskem si vysnili stratégové z řad neo-cons ve Washingtonu, jimž v tom ovšem posluhují šéfové Evropské unie. To není věcí našich obyčejných občanů.

Jiný výtečník z vládních řad, europoslanec Zdechovský, se také vyznamenal. Viděl jsem jeho vyjádření v televizi na účet jedné občanky – prodavačky v samoobsluze. Ta pana europoslance pobouřila tím, že mu řekla, že ve volbách nebude volit SPOLU, ale Andreje Babiše. Protože ten by se jistě nebál zajet do Moskvy a nějak se s Putinem na dodávkách a cenách plynu dohodnout. Europoslanec vydělává bratru 200 tisíc korun měsíčně. Plus cestovné, plus diety, plus to, co se sní a vypije v Bruselu i jinde. Takže finanční a materiální možnosti Zdechovského jsou úplně jiné, nežli obyčejného člověka, který pracuje v běžném zaměstnání. Zdechovský mluvil cosi o cti. Ale jakápak čest, když mrznete a máte hlad…

Zvláště nechutné vyjadřovací prostředky používá také ministryně obrany Černochová. Nedávno byla zavražděna, zřejmě agenty ukrajinské rozvědky, dcera jakéhosi poměrně výstředního ruského nacionalistického politika Dugina. Politická vražda ovšem byla provedena podle zásady „Mířil na lišku, trefil Maryšku“. Ne, nechci žertovat o tak vážné věci, kterou odsoudil i papež František.

Advokát Jiří Vyvadil se poté, co Černochová jásala nad smrtí novinářky Duginové, ujal právního zastoupení jejího otce u českých soudů. Podle Černochové je to nesmyslné a Vyvadil prý „konečně dostal notičky z Kremlu“. A „jeho srdce bije stále věrně a oddaně pro Putina“. A ještě dále se v jejím vyjádření mluví o „vlastizrádnosti některých zaprodanců“. Za tyto hnusné věty by se nemuselo stydět ani předrevoluční Rudé právo. A Černochová ji vypustí, jako by nic. Ale ona přeci není žádná chátra, aby se takto vyjadřovala. Ona je ale ministryně. Možná, že ještě nepochopila, že by měla zachovávat jisté dekorum.

Jiřímu Vyvadilovi bych doporučil, aby na ministryní obrany zpracoval a podal přímo žalobu. Trestní oznámení bude policií za pár týdnů odloženo. S žalobou by se české soudy musely přeci jen nějakou dobu zabývat. Chce to v tomto případě více důslednosti.

Ostatně otázka je, zda za současné ekonomické situace státu, kdy se letošní schodek státního rozpočtu nezadržitelně šplhá k 400 miliardám korun, se může ministryně obrany bez opory v rozpočtovém výhledu státu odvážit poslat do USA předběžnou objednávku na 24 nových F-35. Za částku možná 80 až 100 miliard korun plus další vyvolané náklady (údržba strojů, prodlužování přistávacích a odletových drah atd.). To vše v situaci, kdy můžeme říci, že v krátké době až dvě třetiny českých domácností budou bez finančních rezerv, anebo jen s velmi nízkými finančními rezervami.

Co mě ovšem na celé věci pobuřuje nejvíc, je tvrzení Vystrčilů a spol., že prý „slušnost ve volbách vyhrála“. Jinak řečeno, opozice, to jsou známí a velcí sprosťáci... Tuhle mantru mele česká pravice už nejméně 25 let. Je pravda, že V. Klaus přirovnal kdysi opozici k bzučícím ovádům. Což je přirovnání, které je ještě na hranici vtipu a dobrých mravů. Jedovaté sprosťáctví a vulgarita dnešních pravicových vládních politiků však má úplně jinou dimenzi. Slušný člověk si musí odplivnout.

A osobně jen lituji, že A. Babiš udělal velkou strategickou chybu, když proti Vystrčilovi nasadil paní Nagyovou, a ne populárního bývalého hejtmana kraje Vysočina Běhounka. Ten by Vystrčila ve volbě vystřihl a vystrčil by ho na rekreaci na Tchaj-wan. Škoda. Věřím, že příští politická rozhodnutí A. Babiše budou lepší. Tato země to potřebuje. S touto vládou a s touto vládnoucí garniturou se řítíme do propasti.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

