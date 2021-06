Jiří Paroubek: Zajímavý nový průzkum CVVM

reklama

Už před několika měsíci jsem predikoval, že po skončení třetí vlny pandemie, což se projeví minimalizací počtu nově nakažených nemocí covid-19, což se projeví minimalizaci úmrtí, se celá společenská situace začne nejen uklidňovat, ale také měnit. A to ve prospěch obou vládních stran. Nechci věci přeceňovat, ale i obvykle vůči opozičním stranám velice optimistický, zatím poslední průzkum společnosti Data Collect, už ukazuje na tendenci posilování preferencí vládních stran. A naopak, pokles vlivu zejména koalice Pirátů a STAN.

Zatím tyto tendence nejsou příliš zřetelné v jiných průzkumech, ale v průzkumu, který včera představila agentura CVVM, k takovému zvratu skutečně dochází.

Podle CVVM se na první místo v preferencích vrací hnutí ANO s 24,5% preferencí. na druhém místě za hnutím ANO je předvolební koalice Pirátů a STAN s 22,5%. A za ní je to konzervativní koalice SPOLU s 19,5% hlasů.

Obě dvě tato pravostředová uskupení dávají podle CVVM 41% hlasů. Z toho vyplývá, že pokud by takto dopadly nyní také volby, pak by pravice prostě nebyla schopna sestavit, a to ani v počtu všech pěti svých stran většinovou vládní koalici.

Pravicové strany se nechtějí spojit, respektive vylučují politické spojenectví s dvěma dalšími stranami, které by se podle CVVM probojovaly do sněmovny. SPD by podle CVVM získala 9,5% hlasů a KSČM 7,5%.

Jako šestý subjekt ve sněmovně by se podle CVVM ocitla ČSSD se 7,5% hlasů.

Sečteno a podtrženo, obě vládní strany plus SPD a komunisté by dohromady ve volbách získaly 49% hlasů, pokud by volby proběhly počátkem června. Levicově-populistické strany by tak získá převahu nad oběma pravostředovými koalicemi.

Je ovšem potřeba vyčkat také na potvrzení těchto trendů ve veřejném mínění, které se v zatím poslední průzkumu CVVM objevují, dalšími průzkumy. Zejména pak agentur STEM, Median a SANEP. Pokud tyto agentury potvrdí zvrat v průzkumech veřejného mínění v neprospěch pravice, měli by se lídři pravice až na další přestat zabývat sestavou budoucí vlády. Zveřejněná jména členů pravicové vlády mohou, podle mého názoru, „vyplašit“ významnou část veřejnosti. A pokusit se o sestavení opravdu seriózního volebního programu. Programy obou pravostředových koalic jsou zejména v ekonomické a finanční oblasti nejasné, rozmazané a vlastně zcela nedostatečné a nekvalifikované. Program ČSSD je mnohem kvalifikovanější, konkrétnější a propracovanější.

Strany pravice se zřejmě chybně domnívaly, že česká veřejnost chce změnu natolik, že je jí vlastně jedno, kdo bude vládnout.

Zdá se, že lidé začínají srovnávat kvality představitelů té "stínové vlády" pravicové opozice s kvalitou současných ministrů. A to je dobře. Také komunikační tón vlády po návratu ministra zdravotnictví Vojtěcha do úřadu se zklidnil, zvěcněl, celkově zracionálněl. A je mnohem pochopitelnější nežli u jeho dvou předchůdců. I to může sehrávat významnou roli.

Znovu ale opakuji, že i přes alespoň mnou očekávaný obrat ve volebních preferencí, který podle CVVM nyní nastává, je potřeba vyčkat zjištění dalších agentur pro výzkum veřejného mínění.

Ale osobně si myslím, že průzkumy veřejného mínění, pokud jde o volební preference politických stran, má smysl uskutečňovat maximálně do 5. července. A pak až v září, po návratu lidí z dovolených.

Takže to možná bude trvat delší dobu, nežli se to potvrzení či vyvrácení případných nových tendencí a trendů ve veřejném mínění dozvíme.

