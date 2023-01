Jiří Paroubek: Změna strategie našeho generalissima

reklama

Je jen škoda, že A. Babiš v diskusi, kterou vedl v ČT, neupozornil vlídnými slovy moderátora Řezníčka na to, že je proti němu v debatě hrají chvílemi přesilovku dva na jednoho. A že to není fair. Někdy uprostřed debaty ovšem Řezníček, zřejmě na pokyn svých šéfů, zmírnil antibabišovský tón. A debata začala být poněkud příliš jednostranná ve prospěch A. Babiše. Ten převyšoval soupeře argumentačně i emocionálním projevem.

Pavlovy marketéři řekli svému klientovi zcela nepochybně, aby se nepouštěl v debatě do detailů, protože matérii v řadě oblastí do detailů nezná. A A. Babiš ji zná velmi dobře. I v bezpečnostní oblasti měl A. Babiš nad generálem navrch.

Ihned po skončení debaty jsme se dozvěděli, že P. Pavel má virózu a že tudíž druhý den nenastoupí k debatě s A. Babišem na serveru Novinky.cz. Odhadl bych to tak, že potřeboval psychologa, který by ho dostal z nepříjemné situace, kterou znamenala prohra v televizní debatě. Prostě knokautovaný boxer potřebuje nějaký čas na to, aby se vzpamatoval do dalšího zápasu. A raději delší než kratší čas.

Další televizní debata je už dnes a ta nejvíce sledovaná bude zítra na TV Nova. A TV Nova i TV Prima nasazují vcelku objektivní moderátory.

Anketa Kdo víc rozděluje společnost? Babiš a jeho příznivci 6% Pavel a jeho příznivci 92% Oba kandidáti / obě skupiny stejně 0% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 17933 lidí

Generál sice nyní mlčel, ale zato mluvili jiní. Ve sněmovně probíhá debata a zdá se, že představitelé vlády, jejímž nominantem P. Pavel je, ztrácejí nervy. Ještě nikdy nikdo ve sněmovní debatě po roce 1989 neoznačil stoupence soupeřící strany za „otroky“, jako to učinila ministryně obrany Černochová. Tento výrok už hraničí s duševní příčetností. To už není o tom, že když jsem se objevil na jednom z protivládních mítinků s ostře protivládním projevem, tak její reakce byla sice stupidní, ale lidsky pochopitelná. Něco v tom smyslu, že si barvím vlasy. Je to ubohé, ale vzhledem k tomu, že jsem nikdy nic neukradl, tak na mě není nic, co by mohla sdělit svým dychtivým voličům o mé osobě negativního.

Ale mluvit o podporovatelích nějaké politické strany či jejího kandidáta jako o otrocích, je skutečně skandální. Už proto, že se nejedná o stoupence nějaké extrémistické strany. Ale strany, která byla dvě volební období stranou vládní. Má významné pozice ve všech krajích a vlastně na radnicích všech velkých českých a moravských měst. Jsou to skandální slova, která by v jiné, normální zemi, znamenaly pro autora takového výroku odchod do politického důchodu. Být na místě předáků hnutí ANO, tak bych takovouto výzvu na paní ministryni udělal. Předpokládám, že A. Babiš tuto hrubou politickou chybu bude ve svých vyjádřeních v televizních debatách silně akcentovat. Tady je důkaz toho, kdo rozděluje společnost...

Pavel se sice vytratil z debat a po svém nedělním nevydařeném představení si líže rány, ale ministři Fialovy vlády to lidem vynahrazují.

Andrej Babiš musí v debatách akcentovat spojení Pavla s vládou, která jej nominovala a která jej beze zbytku podporuje. Voliči, kteří jsou proti této vládě a byli by snad ochotni volit P. Pavla jako prezidenta, by hlasovali proti svému zájmu. Zvolení Pavla prezidentem by pozici současné vlády upevnilo. A vláda by to pochopila jako potvrzení mandátu k utahování šroubů, které se bude týkat především už tak dost splasklých kapes nás všech. Lze očekávat zvýšení nižší sazby DPH a tedy další zvýšení cen. Lze očekávat, že i v tomto roce bude dvouciferná inflace a že pokles reálné průměrné mzdy v souhrnu let 2022 a 2023 přesáhne 20%. To bude znamenat výrazný pokles životní úrovně našich občanů.

Myslím, že jedna ze základních otázek je, zda ještě navyšovat vojenské výdaje tak, jak to chce militantní křídlo NATO (pobaltské země a Polsko), až na 3% HDP. Pokud je dnes rozpočet na obranu 118 mld. Kč (minulý rok byl 92 mld. Kč) a už napřesrok by to mělo být 150 – 160 mld. Kč, je to až až. Tedy 2% HDP České republiky.

Navýšení na 3% by tak znamenalo v současných cenách nějakých 75 – 80 mld. Kč navíc. Vojenskoprůmyslový komplex Spojených států i zbrojaři dalších zemí by zaplesali (naši zbrojaři by dostali také nějaké drobky, ale ne moc). Ale takto masivní navýšení vojenského rozpočtu během několika příštích let by znamenalo další vážný zásah do životní úrovně lidí, do kvality veřejných služeb. Prostě zažili bychom pokles životní úrovně, který v naší zemi od ukončení Protektorátu a německé okupace v roce 1945 nemá obdoby.

A. Babiš by se měl soustředit právě na tyto momenty, kdy Fialova vláda může s požehnáním prezidenta (pokud jím bude Pavel) jít cestou nevídaného nárůstu výdajů na armádu.

A do toho přišla další zajímavá informace. Náčelník generálního štábu Řehka sdělil, že – podle Českých novin – v případě války NATO s Ruskem by stát musel výběrově mobilizovat.

Za této situace a těchto výroků a záměrů (z části skrytých) představitelů vlády, těžko vinit A. Babiše, že straší hrozící válkou. Vláda už v té válce je...

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Jiří Paroubek: Fanatismus nebo promyšlený záměr? Jiří Paroubek: Kdo straší a kdo chce válku? Jiří Paroubek: K. O. pro prezidentské kandidáty vlády Jiří Paroubek: Co nás čeká s generálem bez vojska, Pavlem?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.