Jiří Vyvadil: Buď šťastna, Republiko…

Vyzval po 27 letech od roku 1989 jako první politik a jako hlava státu k hrdosti na tento národ, k hrdosti na to, že konečně opět patříme k ekonomickým premiantům Evropy, že jsme zemí s nejmenší mírou nezaměstnanosti v Evropě a 6. nejbezpečnější zemí světa. Vcelku jasně spojoval, zejména poslední výsledky s působením Andreje Babiše v předchozí vládě a veškerý svůj osobní politický kapitál vsadil na vládu vedenou tímto mužem.

Je to státnický risk, risk ve prospěch této země, která v současné etapě kromě početně ani nesplnitelných alternativ typu šéfování vlády kýmkoliv z opozice na ustavení progresivní a úspěšné vlády nemá.

Liberální demokracie je založena na šíření deprese, negace, destrukce, což je bůhví proč pokládáno, za cosi pozitivního. V našich podmínkách prožíváme už asi dva roky permanentní úsilí dehonestaci prezidenta republiky Miloše Zemana a na likvidaci předsedy ANO Andreje Babiše. Zažívali jsme to až do absurdních poloh před volbami a zažíváme to i nyní.

Neexistuje hrubý výraz, který by naši umělci typu Jiřího Hřebejka, Zdeňka Svěráka, Jana Hrušínského, Báry Štěpánové, Pavlíny Filipovské, Davida Koldera atd nepoužili v útocích jak na prezidenta, tak i na premiéra.

Opozice s výjimkou KSČM napadá, odmítá, neguje, ale pozitivní alternativu nenabízí. Chce destrukci, chce chaos.

Média, zejména Česká televize jako jeden muž, zejména realizuje dezinformační kampaň směřující proti prezidentovi, proti premiérovi, jejímž jediným smyslem je udržet neudržitelné staré pořádky, které se zde zavedly po roce 1989.

Šíří se téze o ústavním puči, o ohrožení demokracie, té jejich, o chapadlech Moskvy do našeho dění.

V době, kdy se většina věcí daří v rámci Evropy nadmíru úspěšně zvládat, takže můžeme být příkladem ostatním naše opozice a naše média šíří beznaděj, depresi a zmar: ODS burcuje proti EET, SPD hysterčí, že Babiš zhoršil bezpečnostní situaci státu, TOP 09, KDU-ČSL či STAN se dostávají do amoku z nebezpečí Ruska .

A přitom je tak dobře, jako naposledy v letech 2005 - 2006.

Vstupujeme do roku stého výročí založení Československa a vstupujeme do něj v situaci, kdy fakt máme na to, se během několika let dostat na špici.

Ne nesmějte se. Máme neskutečné komparativní výhody. Nejde jenom o to, že je naděje na silný růst a stejně tak rostoucí životní úroveň. Jistě jsme na tom stále ekonomicky a sociálně hůře než západní Evropa, ale na rozdíl od Rakouska, Německa, Francie, Švédska nejsme ohroženi miliónovými armádami muslimů, z nichž mnozí jsou připraveni zaútočit na země, které je bláhově pokládají za své vlastní spoluobčany.

To je komparativní výhoda, která je nezaplatitelná.

Rozumní lidé a věřme, že je nás většina, nevolíme ani dnešní nenávistnou opozici, ani podivné klauny, kteří se chtějí stát prezidenty.

Naše země je zemí hrdých, silných občanů, kteří chápou, že držíme věci pevně v našich rukou. To je snad nejlepší naplnění odkazu 100 let existence vzniku naší republiky v roce 1918.

