Jiří Vyvadil: Jděte do předčasných voleb, pane Babiši, je čas

Každý, kdo sleduje politiku, tento příběh zná. Po zveřejnění kompromateriálu a filmu z údajného jednání s dcerou jakéhosi ruského oligarchy vicekancléře a předsedy koaličních Svobodných Stracheho přijal Kurz v hysterické mediální atmosféře jeho demisi, aby následně odmítl koalici s oněmi Svobodnými, která doposud prosadila silné omezení migrace, vyhroceného islamismu a vlastně byla velmi úspěšná, ale odmítl se i vrátit k dřívějšímu partnerovi sociálním demokratům a s úsměvem na rtech si nechal vyslovit nedůvěru s tím, že již předtím dojednal s prezidentem van Bellenem, že předčasné volby se budou konat v září tohoto roku.

Budilo to dojem politické sebevraždy, ale odvaha čelného úderu, kdy se zdánlivě neohlížel nalevo a napravo, způsobila, že podle kumulovaných výsledků poll od polls na portálu Politico mají jeho lidovci podporu 37procentní, socialisti, kteří vyvolali hlasování o nedůvěře a bývávali stranickou jedničkou v Rakousku, neskutečně nízkých 22 procent a Svobodní 19 procent... Zbývá dodat, že liberálové (NEOS) a zelení (Grüne) mají po 9 procentech. V podstatě rozbil své protivníky a zdá se, že bude určovat pravidla hry po zářijových volbách.

Sebastián Kurz tak docílil situace, kterou u nás má Andrej Babiš v podstatě trvale k dispozici a je nepochopitelné, že ji dosud nevyužil.

O to směšnější je, že naše vykřičená opozice chce nyní vyvolat hlasování o nedůvěře vládě.

Nic lepšího se Andreji Babišovi nemohlo stát. Nebyl by to on, kdo by způsobil předčasné volby. Byla by to hloupost opozice.

Uprostřed hlasování by Andrej Babiš měl zavelet k vyslovení nedůvěry této vládě.

Vláda by padla a nastal by chaos.

Z logiky věci platí, že KSČM i nadále je ochotna vládu tolerovat a SPD rovněž, za podmínky, že ČSSD nebude ve vládě… Dá se tedy očekávat, že poté, co jej jistě prezident znovu pověří funkcí premiéra, bude moci vytvořit vládu, složenou plně a výhradně dle svých představ.

V každém případě by to byl politický triumf nad opozicí a i Chvilkami, kteří vyvolali tuto krizi s cílem odstranit Babiše, ale on by naopak posílil.

Ale i to je málo.

Sebastián Kurz by to jistě dotáhl do dokonalosti. Po jmenování premiérem by obratem předstoupil před Sněmovnu a nechal si nevyslovit důvěru, a potřetí by tak učinil po svém jmenování předsedou Sněmovny.

A to nemluvím o tom, že by se Sněmovna v částečném depresivním deliriu mohla usnést na svém rozpuštění.

Předčasné volby by odstranily chorobný stav, kdy opozice na jedné straně stále bude křičet, že Babiš nemusí být ve vládě, ale zároveň nikdy nedá hlasy, aby se mohla ujmout vlády.

A co takhle předčasné volby někdy onen víkend před 17. listopadem? Bylo by to symbolické a rozumné. Troufám si tvrdit, že účast by byla možná 70 procent.

A alespoň by bylo černém na bílém, zda v této zemi vítězí nenávistní liberální havlisté, anebo lidé chtějí konečně začít svobodně po 30 letech znovu.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

autor: PV