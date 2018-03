Jiří Vyvadil: Přejeme Vladimíru Putinovi skvělý volební úspěch. Svět jej potřebuje

Vladimír Putin dokonale ovládá jemné předivo diplomacie, strategické předvídavosti, kterou doprovází rozhodnými, ale přesnými kroky. To není tlučhuba jako Trump, to není zmatená May, která vyhlašuje předčasné volby, aby získala více procent, aby je následně prohrála, to není do sebe zamilovaný Macron, který miluje šířit prsti nápadů, které ovšem těžko zrealizuje.

Jistě. Dovedu si představit, že by Putin mohl učinit někdy rozhodnutí, že kdosi, kdo jej zradil nepřijatelným způsobem, musí být odstraněn. Některé země mají své bestiální tajné služby, z nichž nejhorší a nejvíce vražednou je přirozeně americká CIA, ani britská MI6 zase za ní tak nepokulhává a jako břitva je ostrý i izraelský Mossad. Něco podobného má i Rusko, připouštím, že přesný název neznám, ale dovedu si představit, že v zájmu Ruska za určitých podmínek by mohl na příkaz nejvyšší být někdo likvidován.

Ovšem, bylo by komické, aby hlava Ruska, která momentálně díky svému umu politickému, diplomatickému i vojenskému vítězí v geopolitickém střetu v Sýrii, dle promyšlených tahů dopředu tu prosazuje dobytí posledních enkláv džihádistů v Ghůtě, tu nechá volné ruce Turecku, aby útočilo na skupiny Kurdů, kteří bohužel nepochopili, že se rozhodně neměli spojovat s USA, ale podporovat Asada s cílem jednoznačným: Nedat Američanům naději obsadit trvale ani část území Sýrie. Putin to nechtěl, trpělivě po měsíce nabízeli spolupráci, ale když Mattisové a jejich spolupracovníci to pohrdavě odmítají, mají smůlu.

Na Ukrajině Putin ví, že čas hraje pro něho, protože tento pokus Západu, podobně jako pokus války Gruzie proti Rusku, nemá šanci.

Opakuji a začínám se vracet k příběhu, ještě před několika týdny naprosto neznámému bývalému plukovníku Skripalovi, který spolupracoval s britskou MI6 a byl za to jako vlastizrádce potrestán na trapných 13 let. Jo, opakuji, 13 let. Kdyby se dopustil něčeho skutečně vážného, bylo by to doživotí a v USA i trest smrti.

Musely to být malichernosti, a tak Rusové bezvýznamného bývalého plukovníka vyměnili za dalších tuším deset es, které se nacházely v britských vězeních.

Kdyby čímkoliv byl nebezpečný či významný, jistě by jej nevyměnili.

A on někde v závětří choval kočky a morčata.

A najednou týden před ruskými prezidentskými volbami na něho, ale hlavně jeho dceru, což je podle některých daleko významnější, rozprášil jakýsi nervový plyn.

Ani ta blbá Mayová by přece tak nepostupovala.

Samozřejmě, někdo ho asi rozstříkal. No a co když měl pravdu Jeronym Corbyn, kterého trvale nenávidí poslanci jeho strany a o konzervativcích ani nemluvě, že by se mělo provést hloubkové šetření, jak je to s dary ruských oligarchů, sídlících v Londýně, ve prospěch konzervativní strany. O tom u nás ani slovíčko.

Jejich úhel uvažování, jako u přesvědčených nepřátel Putina, je až prostinky přiblblý. Otrávíme dalšího agenta a zavaříme Putinovi a on prohraje… A když ne, celý západní svět se postaví proti němu.

Nesporně v tom druhém zabodovali.

Britové rádi lžou. Lhali o existenci zbraní hromadného ničení před útokem na Irák a celý přiblblý lidskoprávní svět jim asi tak tři roky věřil. Stálo to milióny mrtvých, milióny migrantů a vznik Islámského státu. A dodnes jsme se s tím nevypořádali. Na počátku byla tato lež.

Je před prezidentskými volbami největšího protivníka Západu Vladimíra Putina, muže, který inteligencí a akceschopností převyšuje celý ten západní manšaft.

Porazit Putina asi nelze, to vědí i ti hlupáčkové, ale co kdyby…? Aspoň ten Navalnyj může vyvolat protiputinské demonstrace.

Teď je módou chodit a prohlašovat, že se za něco člověk stydí.

Chvíli jsem váhal, že napíši, že se stydím za premiérku Mayovou, kancléřku Merkelovou, prezidenta Macrona a prezidenta Trumpa, kteří vydali idiotské prohlášení, že plně podporují prohlášení premiérky MAY, která tvrdí, že byla porušena suverenita Velké Británie.

No, paní May, nevím, jestli Vám tento článek přeloží MI 6. Ovšem Británie v rozhodný čas, a bylo to v městečku Mnichov, tak kdysi v roce 1938 zradila malou zemi v srdci Evropy a náš prezident Beneš to označoval za největší zradu na českém národě. Spíše věřím tomu Corbynovi, že mají za tím prsty s Vámi spojení ruští oligarchové, nad kterými drží konzervativci ochrannou ruku po mnoho let.

Stručně, nestydím se. Nic inteligentního od většiny současných hlavních západních lídrů neočekávám.

Očekávám boj, těch schopných a nastupujících: kancléře Rakouska Sebastiána Kurze, maďarského premiéra Orbána, mimochodem i Polsko v Radě bezpečnosti volalo po zdrženlivosti.

A pro neděli, jménem všech rozumných lidí České republiky, jménem Přátel Ruska v České republice přeji Vladimíru Putinovi drtivé vítězství. Je to v zájmu světa.

Jiří Vyvadil

předseda Přátel Ruska v České republice

