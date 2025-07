Hitlerův propagandista Josef Goebbels prohlásil, že čím neuvěřitelnější je lež, tím rychleji jí bude uvěřeno. Nesmysl o tom, že se Rusko chystá napadnout Evropu a země NATO, je přesně tou neuvěřitelnou manipulací, která se snaží přimět obyvatelstvo západoevropských zemí, aby uvěřilo. Nebudu tuto falešnou mystifikaci rozebírat, protože ať se to líbí nebo ne, tak Rusko má všechno, co nemá Evropa. Jeden z nejvážnějších zločinů je zločin válečné agrese.

Dovolím si trochu zabrousit do historie, abychom si udělali obraz o největších agresorech na světě. Nejflagrantnějšího zločinu válečné agrese se dopustily Spojené státy s Velkou Británií pod záminkou, že Irák má chemické zbraně. Tento útok nebyl schválen radou bezpečnosti OSN v rámci tzv. boje proti terorismu. Prezident Bush mladší a tehdejší britský premiér Tony Blair jsou zločinci a měli by stát před mezinárodním soudem. Věděli dobře, že v Iráku žádné chemické zbraně nejsou, což potvrdil německý agent - inženýr chemie, kterého získala německá BND a který později prohlásil, že nenávidí Saddáma Husajna a že si to všechno vymyslel. Američané vše věděli, protože Němci jim tuto informaci poskytli. K tématu vystoupil lybijský prezident Muammar Kaddáfí s projevem, že Irák nikdy neměl chemické zbraně. Zdroje - švýcarský historik Daniele Ganser, publikace Nezákonné války.

Držitel Nobelovy ceny míru Barack Obama goeblesovskou metodou mystifikoval Američany v nesvaté válce proti terorismu. Bombardoval Syrská města sudovými bombami a podporoval muslimské džihádisty, aby vyvolal rebelii proti Syrské vládě. CIA najala džihádisty a ti pak stříleli nejen do policistů, ale i do civilistů. Podobný scénář jako na Ukrajině. Generál Michael Flynn, bývalý poradce pro národní bezpečnost prezidenta Trumpa, byl proti svržení prezidenta Asada a podpoře džihádistů. Nejodpornější lží Obamovy administrativy bylo prohlášení o použití chemických zbraní ze strany Sýrie. To později vyvrátil Seymour Hersh, který má blízko ke zpravodajským službám, když veřejnosti sdělil, že chemické zbraně použili islámští džihádisté, konkrétně jedovatý plyn sarin. Nebudu spekulovat kdo je jím vybavil.

Proč vadila Sýrie? Neměla žádné velké ropné zásoby, ale co měla důležitého, byly vlastní ropovody a plynovody, které postavila spolu s Iránem, proto Obama a Clintonová chtěli Sýrii rozbít. Katar spolu s Iránem mají obrovské naleziště plynu, půl na půl. Takže Obama by místo Nobelovy ceny míru, jako válečný agresor a zločinec, který spáchal zločin agrese, měl stát před mezinárodním soudem. Tulsi Gabbardová, ředitelka tajných služeb USA, vyhlásila prošetření Obamových zločinů a předala to ministerstvu spravedlnosti, ale to je jiný příběh.

Pro osvěžení historické paměti, jak Spojené stát šíří demokracii všemi prostředky. Po vítězné Kubánské revoluci, ve které zvítězil socialistický projekt kubánského prezidenta Fidela Castra, se Američané za vlády prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho rozhodli, že ukáží světu, jak se nastoluje demokracie podle ,,amerického vidění světa“. Připravili atentát na prezidenta Castra, včetně intervence na Kubu, kde měla jako vždy hlavní roli CIA. Castro o tom mluvil na valném shromáždění OSN a jeho velvyslanec v OSN provedl důkazy, že CIA cvičila kubánské migranty v Guatemale. Použili bombardéry B-20, které měly imatrikulační znaky Kuby, ale jak později zjistili američtí novináři, bombardéry tohoto typu měly kokpit z plexiskla, na rozdíl od těch amerických. Další špinavý trik USA - generál Lyman Lemnitzer, tehdejší předseda Sboru náčelníků štábů armády USA, navrhnul nejodpornější metodu k zahájení války proti Kubě, aby to mohli hodit na Kubu, takzvanou akci pod cizí vlajkou - USA by sestřelilo civilní letadlo s americkými studenty. Návrh tohoto šíleného magora byl zamítnut, neboť by to prezidenta Kennedyho, pokud by se to provalilo, vyloučilo z předvolebního boje s kandidátem Nixonem. Mimo jiné Američané také přimíchávali jed do cukru, jehož byla Kuba jedním z největších vývozců na světě.

A další ochutnávka z vývozu americké demokracie. V roce 1986 prezident Regan bombardoval Libyi, důvodem bylo to, že tři američtí vojáci byli zabiti v berlínském nočním klubu. Samozřejmě žádné důkazy o tom, kdo je zabil, nejsou. Proč Američané nenáviděli Libyi? Měla 8 milionů obyvatel a byla to nejbohatší země v oblasti díky obrovským zásobám ropy, když Kaddáfí znárodnil nadnárodní korporace, aby měl stát 51% podílu, což se nelíbilo zejména Američanům, kde působila ropná společnost Esso. Díky tomuto bohatství mohl Kaddáfí zařídit zdarma zdravotnictví, školství, ženy se mohly oblékat podle evropského vzoru, každé dítě mělo nárok na umístění ve školce. Věk odchodu do důchodu pro ženy byl 55 let. Ženy mohly pracovat ve státní správě. Jenom dodatek, studoval jsem na zahraniční fakultě VAAZ, kde jsem potkával nejvíce Libyjce, Syřany a také Iráčany, se kterými jsem hovořil nejčastěji a mohu potvrdit, že to byli velice inteligentní mládenci.

Kuba od svého vzniku do dnešní doby čelí sankcím z USA. Rusko čelí sankcím jak z USA, tak z komisariátu nikým nevolených úředníků EU. Věřím, že letošní parlamentní volby v ČR posunou naši zahraniční politiku o 180 stupňů, zastaví se podpora zločineckého režimu na Ukrajině a spolu s Maďarskem, Slovenskem, Rakouskem a Srbskem se vrátíme k obchodování s Ruskou federací tak, jako to dělá nyní Francie, Německo a další státy zejména v odběru plynu.