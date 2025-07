Ivo Strejček: Ubohý „reflexovský“ útok Jiřího Sezemského

Bývalý prezident Miloš Zeman v rozhovoru s Lubošem Xaverem Veselým řekl: „Navrhnul jsem, abychom jako exprezidenti [Václav Klaus a Miloš Zeman] někdy v září vystoupili společně. Abychom jednak vyzvali lidi k volební účasti, a také abychom vyzvali k podpoře některé z opozičních stran“. Tento názor Miloše Zemana se stal námětem několika komentářů českých politologů, podstatnější politický zájem ovšem nevzbudil. Více by se k tomuto tématu asi nedalo dodat, kdyby se jej „neujal“ komentátor Reflexu Jiří Sezemský (www.reflex.cz, 20. 7. 2025). Jeho snůšku urážek a ničím nepodložených konstrukcí s názvem „Zeman a Klaus vstoupí do voleb. Chtějí umést cestu k moci Babišovi, jejich motorem je nenávist“ nelze nazvat jinak než jako ubohé plivnutí. Sezemského nehoráznosti jsou i na dnešní české politické a mediální poměry tak odporné, že k nim musím přičinit pár svých poznámek.

Nejprve platí, že to, co řekl Miloš Zeman v XTV byl jeho vlastní názor, který s Václavem Klausem nekonzultoval a Václav Klaus o něm nic nevěděl. Navíc okamžitě poté, co se toto téma objevilo na několika zpravodajských serverech, byla prostřednictvím Klausova blízkého spolupracovníka Jiřího Weigla Zemanem navrhovaná akce jednoznačně odmítnuta. To je prostá a jednoduchá pravda. Ta ovšem Jiřího Sezemského nezajímá, protože jemu jde o něco jiného: pošpinit a urazit oba prezidenty, naházet je do jednoho „proruského“ společného pytle a vinit je z „nenávisti k našemu dnešnímu režimu“.

Sezemský vychází z vlastní primitivní úvahy, že „oba bývalé prezidenty pojí patologická nenávist vůči současné vládě“. Ano, oba prezidenti vyjadřují na činnost a výsledky koaliční vlády Petra Fialy jasné a jejich politickou zkušeností podložené názory, patologickou nenávistí to může nazvat jenom někdo z dnešního Reflexu. Jako nehorázné lži je nutné odmítnout i Sezemského drzé tvrzení, že „jejich útoky [na Fialovu vládu] ještě zesílily po ruské invazi“. Sezemský tak poslušně papouškuje Fialovu opakovanou manipulaci s veřejným míněním fantazírováním, že kdo je proti dnešní vládě, je na straně Putina a Ruska. To je tvrzení ubohé a lživé.

Sezemský se Václavu Klausovi vysmívá pro jeho údajnou podporu „marginálních proklausovských projektů, které … mají společný odpor k západním strukturám a orbánovskou empatii vůči zájmům Ruska“. Autor na sebe těmito řádky pouze prozrazuje, v jak propagandisticky snadném světě žije. Jaké „západní struktury“ má pan Sezemský na mysli? Evropskou unii? Jsou stovky textů a rozhovorů, ve kterých prezident Klaus po celá desetiletí prezentuje argumentačně vybudované názory na nesmyslnost, dokonce škodlivost evropského unifikačního procesu, oním „odporem“? Jakou „empatii vůči zájmům Ruska“ Sezemský u Klause nachází? Myslí tím prezidentovo přemýšlení o válce na Ukrajině v daleko širším kontextu než černobílé propagandistické vidění obvyklé na stránkách Reflexu?

Jiří Sezemský se dokonale zesměšnil označením úspěšné Klausovy politiky za „katedrově pravicové období“. Nebyl právě pan Sezemský v té době také členem ODS, kterou Václav Klaus úspěšně vedl? Nebyl dokonce členem tiskového oddělení ODS? Nevzpomínám si, že by kdy proti Klausově „katedrální pravicovosti“ lidé Sezemského typu zásadně protestovali.

Znovu připomínám, že Václav Klaus se nijak nepřipravuje vystoupit manifestačně před volbami na podporu kohokoli a už vůbec jeho prezentované názory nemají nic společného s „protivládní nenávistí“. „Motorem“ jeho práce opravdu není „zájem vyfabrikovat Babišovi potencionální spojence do vlády“, jak se pan Sezemský domnívá. Skutečným motorem jeho soustavné práce je starost o tuto zemi a její budoucnost. Kritizuje-li proto Václav Klaus dnešní Fialovu vládu, dělá to proto, že té – jak se zdá i podle dlouhodobých trendů podpory veřejnosti – na budoucnosti naší země moc nezáleží.

Jiří Sezemský svým textem potvrdil, že mu šlo výhradně o to, aby oba prezidenty urazil a pošpinil. Kéž by takovou míru kritiky nasměroval i proti svým zřejmým oblíbencům: ODS, která již fakticky neexistuje, oportunistickým lidovcům, „dozimetrickým“ Starostům nebo anarchisticko-levičáckým Pirátům. To ale on s jistotou neudělá. I proto je jeho text jen ubohým plivnutím!

Převzato z webových stránek Institutu Václava Klause

