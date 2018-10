Jiří Vyvadil: Proč ne Kubera? Aby se Senát změnil v nenávistnou stoku, ještě více rozdělující společnost…

Senátorské kluby STAN a KDU-ČSL doslova zuří při představě, že by se měl stát předsedou Senátu Kubera. Je jim jedno, že je to zjevně nejúspěšnější primátor v novodobé historii České republiky. Je jim – „liberálním“ demokratům – také zcela jedno, že on a Čunek jsou podle průzkumů bezkonkurečně nejpopulárnějšími senátory v zemi.

Oba mají fatální chybu. Zejména Kubera komunikuje s prezidentem republiky. To je ovšem nepřijatelný zločin. A Čunek čas od času svatokrádežně prohlásí, že se lidovci měli podílet na vládě s Babišem…

No, vím, že jsem naivní. Fakt bych si přál více rozumný pohled ve světě i u nás.

Bohužel demokracie, a zejména její narůstající odnož liberální demokracie plodí nenávist a krev.

Přežijeme samozřejmě jakéhokoliv předsedu Senátu. Faktických pravomocí moc nemá, ale tu nenávist šířit může. Začal s tím odpudivě Milan Štěch a nepochybně díky němu to lidi ČSSD neházeli. Byli by blázni. Teď zřejmě na to navážou pravicoví pravdoláskaři. A to teprve bude řacha.

PS.: Nikdy bych nevolil ODS, ale Kubera je natolik normální a fajn, že by můj hlas dostal.

