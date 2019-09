Jiří Vyvadil: Vidím tam ruku Ruska, a je to jasné, zavelela demokratka Pelosiová…

Myslím si, že jsme už všichni byli nervózní, když se ještě po třech dnech neobjevil hlavní viník všeho zlého v současném světě, tedy Rusko, potažmo Putin při údajném novém vměšování do amerických voleb a vše zůstávalo jen na telefonátu Trump – Zelensky.

Zelensky v Americe moc nebere z hlediska negativního působení. Je prezidentem Ukrajiny, kterou trvale od rána do večera pustoší přece agresivní Rusko. Navíc tady to vypadá, že se přátelí s Trumpem a to je zavrženíhodné. Nedovede vyvolat náležité emoce..

No všem nám mohl spadnout kámen ze srdce. Stařičká předsedkyně Sněmovny reprezentantů Pelosi jasně zavelela: Má v tom ruce Rusko. Byla to její poslední šance. Radikálové už začali tlačit s kritkou, že je příliš smířlivá.

To je ovšem jiná káva. Na to demokratičtí voliči, které mimochodem Trump nazývá piráty (no podobnost tady je velká) ihned zareagovali. V tom okamžiku se zvýšila podpora pro impeachment a stav 42% pro a 42% proti je vyrovnán.

A bude mela.

Donald Trump kdysi částečně působil jako mluvka, když hovořil o hlubokém státě a že jej musí vysušit. Má smůlu, nevysušil. Deep state zaútočil. Prezidenti přicházejí a odcházejí, tajné služby zůstávají. I v USA i u nás. Jsou státem ve státě a nevzdávají se je známo…

Spiknutí se připravovalo potichounku a tajně. A až teď to najednou bouchlo.

Tajné služby USA mezi květnem 2018 a srpnem 2019 odstranili požadavek, aby oznamovatelé (čti udavači) mohli uvádět v hlášeních jen ty informace, které osobně zaznamenali. Jinými slovy je možné nadále využívat i drby, neověřené informace. No a v srpnu tímto způsobem podal dodnes utajený agent CIA stížnost na prezidenta Donaldovi Trumpovi, kde psal páté přes deváté o tom, jak Trump zneužívá své postavení v Ukrajině a jak jsou diplomaté znepokojeni.

No mimochodem, Kurt Volker zvláštní zmocněnec pro Ukrajinu náhle rezignoval a 3. 10 bude hovořit pře Kongresem. Skvělé. Mimochodem, já jsem se divil, že ho Trump najmenoval. Byl to přece McCainův člověk a fanatický jestřáb.

Mimochodem, jistě si připomínáte, že celý problém Bidena spočítal v tom, že dal prezidentu Porošenkovi 6 hodin na to, aby odvolal generálního prokurátora Šokina, kvůli tomu že chtěl vyšetřovat jeho syna za korupci ve firmě Burisma, nebo, že neobdrží Ukrajina 2 miliardy dolarů od USA. Vydírání jako facka. Biden nepopírá toto vydírání, jen popírá, že to bylo kvůli tomu, že Šokin chtěl vyšetřovat jeho syna.

A teď si představte tu drzost tohoto Šokina, který si dovoluje opakovat své tvrzení, že padl opravdu proto, že chtěl vyšetřovat Bidenova syna Huntera a ne že by nechtěl vyšetřovat.

Co na závěr? Nepochybně aférou Trump-Ukrajina obohacenou o dodatečně vymalovaný obraz démona Putina, budou Američané zase žít možná až do voleb.

A je to roztomilý pohled.

USA už dva roky žila Russiagate z minulých voleb.

To by bylo, aby nová Russiagate neovládla Ameriku na zbývajících rok a půl.

Blahoslavení chudí duchem…

autor: PV