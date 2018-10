Jiří Weigl: Zametou-li dnes s Británií, budou zametat brzy i s námi

To, jak s Mayovou vyběhli evropští lídři na summitu v Salzburgu, bylo přece prostě skvělé. Britové si brexit vylížou do poslední kapky a jisté prý není ani zachování územní celistvosti Velké Británie. Tak praví zajíkavý hlas našeho mediálního mainstreamu.

Ne že by si matná britská premiérka nezasloužila kritiku za svůj málo racionální postup, ale v této fázi krize kolem brexitu jde přece z našeho hlediska o něco úplně jiného. Česká republika jako malá členská země, která si právě v těchto dnech připomíná sté výročí své státní suverenity, nemůže mít zájem na tom, aby bruselští mocipáni tvrdě zametli s neposlušnou Británií a exemplárně jí za vzdorné lpění na národních zájmech potrestali. Naopak, uspějí-li, potom moc bruselského centra trestat členské země se brzy obrátí proti nám. V našem nejvlastnějším zájmu je, aby brexit proběhl co nejhladčeji, aby Británie měla co nejméně problémů a aby pokračovalo maximum možné spolupráce na té nejvyšší úrovni. Viníkem krize přece není Británie, ale politika těch, kteří doposud EU vedli a vedou, a jejich nerealistické snahy. Velká většina Čechů s touto politikou není spokojena rovněž. Měli bychom požadovat její přehodnocení a volání jejích nositelů k odpovědnosti, nikoliv se s nimi solidarizovat a dělat jim stafáž k tomu, aby se snažili svou neschopnost a politický bankrot, kterým brexit skutečně je, kamuflovat sváděním viny na hloupé Brity, „fake news“, ruskou propagandu, Putina atd.

Pokračování EU v dosavadním kursu charakterizovaném snahou o maximální oslabování národních států a další a další centralizaci moci a rozhodování v Bruselu je hrozbou pro naši zemi. Čeští občané nehlasovali pro vstup do EU proto, že by považovali naši státní suverenitu za omyl a chtěli se stát znovu provincií nového impéria, jemuž vládnou cizinci. Proto také upřímně slavíme stoletého výročí republiky. Málo kdo je chápe jako derniéru, ale dnešní bruselská politika smysl této naší oslavované státnosti nevidí. Je to pouze nepříjemná překážka na velké pokrokové cestě k jednotnému lidstvu a kontinentální vládě. Brexit je první otevřené fiasko této politiky. Je povinností české zahraniční politiky jej využít pro české zájmy v EU, a těmi v žádném případě není potrestání Británie a utužení moci těch, kteří EU dnes vedou.

Jiří Weigl

Psáno pro Institut Václava Klause.

autor: PV