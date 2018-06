Josef Ježek: Stereopremiér

Snad až na parlamentní opozici, která tím pádem má důvod se tvářit, jak odpovědně plní svojí opoziční roli, nebo na demonstranty v ulicích některých měst, tedy hlavně Prahy. Ti s jistou pravidelností se scházejí na náměstích, aby, třímajíce transparenty, které jim někdo vyrobil (není přece možné, aby jen tak nahodile si několik lidí vyrobilo stejný transparent, co do velikosti, provedení, popř. i hesla), protestují proti tomu, že vládu má vést, a de facto už vede, trestně stíhaný premiér. Naposledy se takto vehementně demonstrovalo prý ve dvou stovkách českých měst. Veřejnoprávní media hovoří o stovkách demonstrantů, ta tzv. meinstreamová hovoří o 15 tisících v Praze. V Dobrušce demonstrovali dva, viz oficiální tabulka. Jak se takový demonstrant pod sochou F.L.Věka pozná, to by mne fakt zajímalo.

Premiér (tedy v demisi, že) je zatím v pohodě. Pokud by se takhle dalo vládnout celé volební období, bylo by to vůbec nejlepší. Má fakticky jednobarevnou vládu, sice bez důvěry, ale i to má svou výhodu. Poslanecká sněmovna mu takhle totiž nemůže vyjádřit svou nedůvěru. Svojí logiku to sice má – nemám-li důvěru, těžko mi nedůvěru vyjádřit – ale na demokratické poměry poněkud zvrácenou. Ale pro toho kdo vládne, je to k nezaplacení. Mohu si vlastně dělat co chci. Odvolávat lidi, dosazovat lidi, manipulovat s policejními institucemi a hlavně, dávat pozor, aby se mému byznysu nic nestalo. Hovoří se o miliardových kšeftech se Státními hmotnými rezervami i o monopolním postavení v obchodech s Lesy České republiky. Státní a evropské dotace do gigantu Agrofert za uplynulé období přesáhly jednu miliardu. Čapí hnízdo je proti tomu směšná bábovička na pískovišti.

Vláda (taky v demisi), vyráží po vzoru pána z Hradu na spanilé jízdy do krajů a kudy chodí, tudy slibuje. Na dotaz, jestli si už spočítali, kolik a hlavně za kolik toho už naslibovali, prý pan premiér odpověděl, že to nejsou sliby, ale vize! Zdá se, že nejen slibem, ale ani vizí neurazíš.

Minulé úterý se situace přece jenom změnila. K titulu premiér vlády v demisi, přibyl další titul premiér vlády. Tedy premiér dvojjediný, jeden ve dvou osobách, prostě – stereo! Tohle nové jmenování však dosavadní selanku poněkud nabourává. Pokud nová vláda vznikne, bude postavena před úkol projednávat jednotlivé věci s dvěma koaličními partnery, popř. hledat podporu u party Tomia Okamury. A také s třetím „koaličním partnerem“, který se na Sněmovnu dívá z vršku hradčanského kopce a hlídá si, aby snad nevypadl ze hry. Nevím, zda tohle nebude trochu nad síly velkého mága české politiky. Pravidelné souboje s tzv. marxistickou buržoasií, která dnes ovládá parlamentní KSČM, se nebudou odehrávat pouze kolem postů ve správních a dozorčích radách státních a polostátních podniků, ale i kolem otázek zásadnějších, viz zdanění církevních náhrad. Mimochodem, těch postů je prý cca 150, tedy stejný počet jako hlasy, co dostal předseda Filip při svém znovuzvolení. Jaká to shoda náhod!

Jak si s touhle situací poradí ČSSD, která ještě nesdělila výsledek referenda, to je zatím velká neznámá. Může být protiváhou tomuto „gangu dvou“ a to by jí mohlo pomoci, dostat se z politického marasmu současnosti. A nebo se přidá a potom…sbohem sociální demokracie!

Pak je tu ještě pravicová opozice. Lepe řečeno, něco, co si takto říká. Co však není schopno, když už dají dohromady potřebný počet podpisů na mimořádnou schůzi sněmovny kvůli kauze novičok, se dostavit v tom potřebném počtu do sálu, aby se ta schůze dala alespoň odstartovat. Jejich mantra (ať už je to ODS, TOP 09, STAN či lidovci) je stále stejná a pro mé ucho už hodně ohraná. V žádném případě nepůjdeme do holportu s vládou, které velí trestně stíhaný … bla, bla, bla! Takže po 29 létech od tzv. sametu raději přenecháme komunistům podíl na moci a budeme se dívat, jak nám tu „rudí buržujové“ vládnou.

Pokud tomuhle někdo říká pravicová politika, tak já jsem byl dvacet roků v nějaké jiné partaji na jiné planetě.

Psali jsme: Josef Ježek: Čas pracuje pro talentovaného ševce Josef Ježek: Už je to tady! Josef Ježek: Marx mě netrestej Josef Ježek: Vzpomínka

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV