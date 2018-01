Josef Liška: Před druhým, rozhodujícím kolem volby prezidenta ČR

Dobří lidé,

tato výzva je určena vám všem, kteří si stále zachovávají svoji vlastní soudnost a selský rozum.

Je připomenutím pro převážnou většinu našich slušných spoluobčanů, kteří dosud samostatně myslí, mají vlastní úsudek a umí rozlišit pravdu od zamýšlené lumpárny.

Toto sdělení je vážně určeno pro 38 % voličů, kteří v předchozím kole volby zůstali doma a samozřejmě pro nadpočetnou skupinu občanů, kteří určili vítěze v 1. kole.

Vážení spoluobčané, vaše hlasy nesmí chybět teď v rozhodující etapě. Při posouzení kandidátů usilujících o prezidentský titul, většina prokázala svůj vlastní, zdravý úsudek.

K volbě Jiřího Drahoše se teď chystají jeho příznivci spolu s aktuálně zmanipulovanými voliči odmítnutých kandidátů v 1, kole.

V těchto dnech se spojuje a organizuje všehoschopná smečka z řady dosud neúspěšných uchazečů k soustředěné ofenzivě proti Miloši Zemanovi. Dohodli se spolu velice rychle a bez zábran přihazují miliony korun ve prospěch protikandidáta Drahoše. Peníze od Horáčka, Bakaly a jiných podivných zbohatlíků, vynaložené na mediální masáž, mají přesvědčit prosté lidí, které jindy nazývají lůzou, aby dosadili svými hlasy k moci Drahoše.

Společným cílem je odstranění Miloše Zemana jakýmkoli způsobem.

Před 1. kolem předvedli podvodný leták s pobídkou „Zemana nevolte, automaticky postupuje do druhého kola“ nebo falešnou ukázku televizního vystoupení M. Horáčka v duelu s prezidentem Zemanem.

Vymyslet a použít nemravnou lumpárnu není pro některé z nich žádný problém. Nedovolme jim to!

Jistě se od skupiny „Kavárna“ dočkáme dalších, dokonalejších, sprostých způsobů, jak pošpinit Miloše Zemana. Vadí jim jeho zřetelně projevované názoy i skutky na zachování národní suverenity s vlasteneckou tradicí. S nelibostí vnímají jeho kladný vztah k Rusku a v té souvislosti také jeho opakovanou kritiku diktovaných sankcí v oblasti ekonomiky. V poslední době v prezidentských projevech dominuje nezakrývaný odpor k sílícímu diktátu EU o kvótách přijímání migrantů z islámského světa.

Uchazeč o prezidentský úřad J. Drahoš by podle svého prohlášení neměl problém přivítat podobně jako jeho dobrá známá A. Merkelová tisíce příchozích migrantů z islámského světa. Poslechněme si, jak se bude chtít Jiří Drahoš vykroutit z pravděpodobně položené otázky v duelu s prezidentem Milošem Zemanem.

Drazí spoluobčané, nenechme si namluvit, že pravomoce českého prezidenta jsou nevýznamné. Ztratíme-li (nedej Bože) v této pohnuté době, kdy účelově probíhá moderně řízené stěhování národů Miloše Zemana – ztratíme naši státní samostatnost a vytrvalého, moudrého obránce českých národních zájmů. Pokud právě teď svorně nespojíme své hlasy, stane se představitelem naší země skutečně jen kladač věnců a bude mu dovoleno jen to, co odpovídá představám těch, kteří si ho, jako poslušnou loutku vybrali. Přičiňme se, aby se to nestalo.

Dobří lidé, v 1. kole prezidentské volby jste rozumně odmítli mnohé uchazeče o úřad hlavy státu. I když nás tato sebranka považuje za hlupáky a lůzu, máme uchovánu paměť.

Dosavadní práce českého prezidenta doma i v zahraničí je zárukou národní svobody.

Všichni občané naší vlasti, všichni kteří umíte ocenit přímé, čestné, otevřené, srozumitelné jednání - vy, kteří umíte ocenit prokazovanou úctu k naší národní historii, ale i vy kteří umíte odpouštět prominout a tolerovat některá podružná vyjádření s nimiž jste někdy třeba nesouhlasili, vy, kteří přesto dokážete ocenit převažující dobré skutky a rozvážné konání prezidenta při řízení státu…

Vy všichni, kteří jen tak snadno neskočíte na vějičku sladkých slov a naivních slibů novodobých kariéristů, spojte své hlasy ve 2. kole volby ve prospěch jistoty, že naše vlast zůstane a bude skutečně naše.

Dejte svůj hlas, důvěru i další příležitost již osvědčenému Miloši Zemanovi, prezidentu České republiky.

Josef Liška,

Vlastenecké sdružení antifašistů

autor: PV