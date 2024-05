Vydírání? Někdo drží Fialu za… To není normální. Lídr eurokandidátky Turek tuší

Vůči zastáncům Green Dealu je to otevřený boj a rozhoduje se to teď, říká pro Rádio Universum Filip Turek, lídr eurokandidátky Přísahy a Motoristů sobě. A jednou budeme tuto éru posuzovat jako éru bizáru a zeleného fanatismu, který se neuchytil. „Ale myslím, že máme hodně namále a že máme hodně nakročeno. Bohužel musí přijít veliká krize a veliká rána, aby si obyvatelstvo uvědomilo, o čem to je,“ míní Turek, a že věří, že hodně věcí se dá ještě zachránit.

Filip Turek jako lídr eurokandidátky Přísahy a Motoristů o sobě v rozhovoru pro Rádio Universum říká, že chce Evropu bez Green Dealu. Jednotlivá opatření zelené dohody považuje spíše za snahu připravit lidi o osobní auta i o domy, na jejichž splácení vydělávali desítky let. V rozhovoru pro Rádio Universum sdílí obavy, že stávající politická elita vede vše do hořkého konce.

„V komunách nerůstu si budeme pěstovat zeleninu v každém paneláku, které nakonec stejně skoupí Číňané ze zisků z emisních povolenek. Možná, že se lidi jednou naštvou a přemalují politickou mapu Evropy,“ podotýká. A že velké části společnosti vyhovuje pohodlí, když nemají zodpovědnost. Tím, že jsme zpohodlněli, jsme podle jeho slov svým způsobem zdegenerovali. „Bohužel je to asi vedlejší produkt kapitalismu, že když má člověk dlouhodobě komfort, tak zpohodlní a ztratí pud sebezáchovy,“ pokračuje Turek.

Zároveň upozorňuje, že elektromobily nejsou ekologické, a že vyrobit čistou a ekologickou baterii do elektromobilů, a také ji čistě a ekologicky zlikvidovat – to není technologicky proveditelné. „Technicky se energie musí někde uchovávat, a musí se také vyrobit. Baterie se po její životnosti musí zpracovat. Existují nějaké představy o sodíkové baterii, a tak dále, ale uvažovat o tom, že zákonem budou schvalovat něco, co ještě neexistuje, tak to je prostě komické. To je nad úrovní kosmického práva, a nad úrovní prodávání pozemků na Měsíci. To je úplně směšné. To je opravdu bizár, trapnost nad trapnost,“ konstatuje Filip Turek.

Tomu tvrzení, že to jde a že elektromobily přispějí k záchraně planety, podle něj může uvěřit zmanipulovaný šestnácti až osmnáctiletý člověk. „Samozřejmě, že by chtěli, aby volební právo bylo ideálně od šestnácti, možná od dvanácti, protože tyto krásné pohádky se hezky poslouchají. Myslím, že by si tito lidé měli spíš pustit ‚Demolition Man‘ nebo nějakou takovou pohádku, která budoucnost popisuje trošičku realističtěji,“ dodává. Co se v EU odehrává ohledně aut se spalovacími motory, je podle Turka převýchova a buzerace lidí.

„Evropská unie počítá s tím, že budeme opravdu jako Zelení Khmerové, nebudu říkat Rudí Khmerové, protože tam vyvraždili nebo vymřela polovina Kambodži, když byli u vlády. Tohleto teď tady je zase jiná transformace, ale opravdu velmi podobná, která se bude týkat každého člověka, a má přeměnit každého člověka v poslušného zeleného občana, který bude uhlíkově neutrální, to znamená, že ideálně nebude vydechovat, a bude velmi poslušný,“ říká lídr kandidátky koalice Přísahy a Motoristů sobě Filip Turek.

V té souvislosti zmiňuje i premiéra Petra Fialu (ODS): „Myslím, že vydírání funguje i na vysoké státní úrovni. Když se podíváš, jak mluvil profesor Fiala, když psal před pár lety nebo před mnoha lety svůj konzervativní časopis, a pak teď vidíš, jak mluví nyní, tak vidíš, že ho někdo drží za… a má je ve svěráku. To není normální chování. Neumím si představit, že by to někdo dělal kvůli pozitivnímu motivu, tedy že by mu někdo slíbil, že někde bude mít miliardu eur nebo že z něj udělají někoho v Evropské komisi, až jednou skončí,“ poznamenává Filip Turek.

A že současnou éru jednou budeme posuzovat jako bizár. „Opravdu vím, že o tom jednou budeme mluvit a že budeme, v uvozovkách, tuto éru posuzovat jako éru bizáru, éru nové normalizace a éru zeleného fanatismu, který se, doufám, neuchytil. Ale myslím, že máme hodně namále a že máme hodně nakročeno. A bohužel musí přijít veliká krize a veliká rána, aby si obyvatelstvo uvědomilo, o čem to je,“ míní Turek.

Nyní jde o otevřený boj se zastánci Green Dealu: „Jsem nerad negativní, ale obávám se, že je to otevřený boj. Že jsme fakt ve válce, nebo oni jsou ve válce, a že se to rozhoduje teď. Takže já něco pozitivního uvidím, až se to hne směrem, který si představuju,“ podotýká.

Za rok, za dva by se mělo na evropské úrovni rozhodnout o tom, že se opravdu bude dělat revize Green Dealu a že se z něj vyjme zákaz výroby aut se spalovacími motory. „Neumím si představit, že by se deinstaloval a rušil celý Green Deal, to nejsem tak naivní, ale myslím, že se dá hodně věcí měnit, a hodně věcí se dá zachránit,“ říká Filip Turek.

