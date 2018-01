Zapomeňte na Rusko a na EU. Spisovatel Vondruška vysvětluje, o co jde opravdu v prezidentské volbě

Spisovatel Vlastimil Vondruška se v komentáři pro sobotní MF Dnes vyjádřil k nadcházející přímé volbě prezidenta. Podle svých vlastních slov se pokusí odhlédnout od sporu, zda se má či nemá obchodovat s Ruskem a s Čínou, pokusí se odhlédnout od uprchlické krize a zkusí popsat, o co v druhém kole prezidentských voleb opravdu jde.

Vlastimil Vondruška, autor mnoha historických románů, se pokusil podívat se na druhé kolo přímé volby prezidenta jinak než tradiční média. Většina médií si totiž uchazeče o Hrad onálepkovala a mají jasno, kdo je hodný a kdo je zlý. Mají jasno v tom, kdo je proruský a kdo proevropský. Vlastimil Vondruška má za to, že zásadní otázka těchto voleb zní jinak.

„Otázka zní takto – má být politika nepolitická? Přeložím – rozhodují o chodu společnosti demokratické principy, tedy vůle většiny voličů, nebo rozhodují elity, které mají právo jednat proti vůli většiny? Protože prosté a zbloudilé musíme vždycky přivést na cestu ke spáse, i za cenu, že se tomu brání. Tenhle základní rozpor v přístupu k současné politice pak generuje spousty nedorozumění, protože je mnohdy obtížné definovat, co ve skutečnosti za jednotlivými kroky filozoficky stojí. Média ochotně nabízejí různá hodnocení, jejichž skutečný smysl není větší než předvolební slogan. Nejde o to postihnout pravdu, ale o podpoření toho politického směru, který je danému komentátorovi sympatický,“ napsal Vondruška.

Až voliči dorazí k volebním urnám a budou rozhodovat o tom, koho zvolí za prezidenta republiky, měli by prý mít na paměti, že nikdo není nestranný hlasatel pravdy. Každý člověk má nějaký názor, který prezentuje.

„Podstatou je nesmiřitelný boj koncepce nepolitické politiky, do něhož Miloš Zeman, stejně jako Andrej Babiš či Tomio Okamura, nezapadají. Každý, kdo nesouhlasí s tím, aby se ve jménu lásky a pravdy prosazovaly zájmy určité elitní skupiny naší společnosti, musí být mediálně lynčován. A lynčován je. To si současný prezident Miloš Zeman zažívá už léta,“ pokračoval autor historických románů.

Stačí se prý zamyslet nad tím, jak o českém prezidentovi informují veřejnoprávní média. Ta si podle Vondrušky vzala za cíl neustále na něj útočit. Jiří Drahoš takto kritizován není. Přitom všichni vědí, že tento muž nemá žádnou politickou zkušenost a nikdo neví, jak se zachová v první kritické situaci, až bude prezidentem. Jiří Drahoš je nepochybně slušný člověk, jenže slušnost sama o sobě nestačí. Vlastimil Vondruška v této souvislosti připomněl, že druhý československý prezident Edvard Beneš byl také slušným mužem, ale v roce 1948 ustoupil komunistům a ovlivnil tak dění ve své zemi na dalších více než čtyřicet let.

„Miloš Zeman byl vždy konzistentní. Co tvrdil před lety, tvrdí na rozdíl od většiny politiků stále. I toho je nutné si vážit. Jde rozhodně o vlastence, ani to by se nemělo při rozhodování pominout. Jiří Drahoš stál naopak před časem u zrodu petice proti xenofobii českého národa. Jistě, tehdy šlo o módní konjunkturální záležitost. Ale v jeho případě si konzistentností názorů jistý nejsem. Nemám ani rád plastickou bezbřehost uhlazených projevů,“ napsal Vondruška.

autor: mp