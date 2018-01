Expremiér se důrazně postavil za Zemana. A před duely s Drahošem mu doporučuje...

První kolo prezidentské volby vyhrál Miloš Zeman, ale před tím druhým už tak jasno není. Díky podpoře antizemanovského tábora je podle některých agentur mírným favoritem Jiří Drahoš. Vidíte to také tak?

Nemyslím si to. Že Jiřího Drahoše podpořili čtyři další kandidáti, nemusí nic znamenat, protože řada jejich voličů nepřijde k druhému kolu voleb, nebo jejich voliči budou dokonce volit zčásti Miloše Zemana. Prostý součin 5 krát jedna neznamená v politice, že je to pět. Ale nějakých 4 a něco. Není důvod, aby se tábor Jiřího Drahoše předháněl v nějakém předčasném optimismu. Ale jsou to nové sázky, nové rozdání karet. Je potřeba, aby Miloš Zeman, pokud chce vyhrát, se soustředil zejména na diskuse v televizi.

Rozhodnou tedy diskuse? Nebo ještě něco by měl Miloš Zeman udělat, aby vyhrál?

Je už krátká doba na cokoliv jiného. Možná ještě nějaký dopis voličům buď do schránek, nebo prostřednictvím médií. Ale zejména se soustředit na diskuse, které budou. Doporučoval bych mu, aby se na ně připravoval s různými týmy, aby to nebylo jedno a to samé. Ale aby přicházel vždycky trochu s něčím novým.

Anketa Jak byste ohodnotili dosavadní prezidentování Miloše Zemana? Jako ve škole 1 79% 2 3% 3 5% 4 1% 5 12% hlasovalo: 22180 lidí

Jaký postoj zaujímáte k jednotlivým kandidátům vy?

Mně je celá věc jasná. Byl jsem sice vždycky kritikem Miloše Zemana, ale v posledních pěti letech jeho prezidentství jsem oceňoval to, co bylo pozitivní. Miloš Zeman je státník. Viděl jsem samozřejmě i některé zbytečné excesy, ale rozhodně to není nudný politik. Je vnímán v evropské politice, nikdo nemusí nikomu říkat, kdo je Miloš Zeman. Naopak Jiří Drahoš je v evropské politice nikdo. V situaci, kdy máme obviněného premiéra, je potřeba mít nějaký silný záchytný bod, gravitační pole, kde se část politického spektra dokáže sjednotit. A tím bodem může být právě Miloš Zeman.

Je správné, že Zemana podpořila ČSSD ústy Milana Chovance? Vy jste kritizoval některé jiné sociální demokraty, kteří se k tomu postavili naopak...

Pro sociální demokracii je to sebezáchovná volba, a to rozhodnutí úřadujícího předsedy Chovance je naprosto správné.

Naopak Bohuslav Sobotka a jeho pohrobci budou vždycky vykřikovat proti Miloši Zemanovi, protože si nepřiznají, že tu strašlivou politickou porážku z října minulého roku zavinili oni. Hledají nepřímé viníky, v tomto případě v Miloši Zemanovi. Tak to ale přeci není. Oni to byli, kdo přivedli stranu k prohře.

Nemá smysl se dívat na nějaké staré křivdy. Mohl bych o Miloši Zemanovi vyprávět litanie z doby, kdy jsem vedl sociální demokracii. Ale nedělám to. Je třeba se dívat do budoucnosti. V tuto chvíli je sociální demokracie pro Miloše Zemana jediným a nejbližším partnerem v Poslanecké sněmovně, který může vyvažovat i při své relativní slabosti vliv hnutí ANO ve vládě. Domnívám se, že to by měli vnímat různí Netoličtí, Štěchové a další, kteří v té osobní nenávisti k Miloši Zemanovi si nemohou pomoci.

Sociální demokracie, pokud nebude Miloš Zeman zvolen prezidentem, se utopí v komparsu opozice v Poslanecké sněmovně. Jestli se ČSSD nedostane do vlády – a to ještě s představiteli, kteří budou viditelní a budou partnery jak Andreje Babiše, tak Miloše Zemana – tak v podzimních volbách úplně shoří a v dalších volbách do Sněmovny bude už třeba dvouprocentní stranou. Takhle je to potřeba vidět.

Na předsedu ČSSD chce kandidovat Jan Hamáček. Je to vhodný muž v této chvíli pro vedení strany? Prý se spekuluje, že by byl ministrem zahraničí, pokud se ČSSD dohodne na vstupu do vlády... Jak se na to v tomto kontextu díváte?

Jan Hamáček je především kandidátem Jaroslava Tvrdíka a celé té skupiny lidí jako je Miroslav Poche a další. Takže to nevnímám nějak zvlášť pozitivně. Pokud by měl uvažovat o nějakém ministerském postu – no tak těžko si představit, že bude ministrem zahraničí a současně rekonstruovat sociální demokracii. Sociální demokracie je dnes reálně na nějakých pěti procentech a ministr zahraničí dvě třetiny výkonu své funkce stráví mimo naši zemi na nějakých konferencích a také se musí věnovat úřadu – Ministerstvu zahraničních věcí. Domnívám se, že spojit tyto dvě funkce je velice troufalé a neviděl bych to jako efektivní.

Sociální demokracie by měla usilovat o takové ministerské pozice, z kterých by mohla kontrolovat vládu, to znamená silová ministerstva typu financí, vnitro, spravedlnost. Nebo resorty, z nichž může silně ovlivňovat vnitřní politiku. Aby byla vidět žádoucí změna v postojích sociální demokracie, která by stranu přivedla k resuscitaci politických pozic.

V neděli uvádíte v Praze konferenci o vizích sociální demokracie. Můžete o ní prozradit více?

Konference začíná v deset hodin v hotelu Ambassador. Potrvá zhruba dvě a půl hodiny, pak bude příležitost tam posedět či postát u nějakého občerstvení s těmi účastníky. Předpokládám, že přijede 150 až dvě stě lidí.

Myslím, že v sociální demokracii zatím neprobíhá programová debata. Chci navrhnout dvacet programových bodů, z nichž některé jsou nové, s kterými se sociální demokracie doposud příliš nezabývala, nebo je obcházela. Jde o to věnovat se nejen sociálním tématům – to se od sociální demokracie očekává samozřejmě – ale věnovat se i tématům ekonomickým, ochrany životního prostředí, ochrany lidských práv a svobod a tak dále. Po mém vystoupení, kdy rozeberu především programové vize, bude následovat diskuse.

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Topolánku, jste zoufalý. A taky srandovně chaotický. Útoky na zdraví prezidenta Zemana totálně zhnusily expremiérova velkého rivala Drahoši a Horáčku, nedělejte sprosté podpásovky na Zemana, nebo se vám to vrátí, varuje Paroubek Hejtman Běhounek, který má zachránit ČSSD: Připadám si jako bílá vrána. A chce do vysoké politiky vrátit výrazné tváře z minulosti... Víte, já mám třeba Honzu Hamáčka rád, ale... Jiří Paroubek promluvil o dnešní ČSSD

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Oldřich Szaban