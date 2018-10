Karel Januška: Napraví konečně Senát respektování Ústavy?

Naděje občanů, že v republice zavládne právo a spravedlnost po volbách do Senátu, trochu stoupla. ODS by měla respektovat volební program Hnutí ANO. Spolupráce by byl ten nejlepší dárek pro většinu občanů.

Hnutí ANO dalo slib voličům už ve volbách v roce 2013: "Právo a soudy tu nejsou pro právníky, ale pro občany. To neznamená, že musí laik rozumět všem zákonům, ale naopak, že to nepotřebuje. Pokud žije poctivý a slušný život, zákony musejí být na jeho straně, aniž by je musel studovat. A stane-li se mu křivda, u soudu musí najít zastání."

Snaha o vybudování právního státu skončila vítězstvím M. Zemana o prezidentský post. Od té doby mohou být bezúhonní občané nazýváni trestně stíhanými. Stačí, když některý místní státní zástupce podá žádost do Poslanecké sněmovny. Sněmovna se začne případem zabývat v některém svém „výboru“. A všichni moderátoři veřejnoprávních medií hovoří o „trestně stíhaném“ (třeba předsedovi ANO, i když je sám poslancem).

Naše justice nezná trestný čin „nactiutrhání“. Zákonodárci netrvají na dodržování Ústavy (článek 27). Každý člen Poslanecké sněmovny, nebo Senátu může být zadržen pouze při spáchání trestného činu, nebo bezprostředně poté. Příslušný orgán (Nejvyšší státní zástupce) je povinen zadržení ihned ohlásit předsedovi příslušné komory. Nedá-li předseda komory do 24 hodin souhlas, musí být zákonodárce propuštěn. Na následující schůzi komora rozhodne o přípustnosti stíhání s konečnou platností. Poslanec nebo senátor může být souzen po vypršení jeho mandátu. Puč na ODS si trochu pamatujeme. Televize asistovala při zadržení poslanců a bezúhonných občanů. Ministr spravedlnosti se po čase poslancům omluvil, dokonce snad dostali nějaké odškodné. Ale žádná úprava právních norem nenastala.

Pro občana bez imunity, musí o vazebním držení rozhodnout soudce. Protože se jedná o základní lidské právo občana (svoboda pohybu), měla by o vazbě občana rozhodnout porota několika soudců. Pravomoc, kterou si státní zástupci přivlastnili z doby totality je nepřijatelná. Trapné je, že vrcholné orgány soudů k tomu přihlíží. Podle předsedy Ústavního soudu hledá soudce právo, podle kterého má rozhodnout. Podle Ústavy soudce nerozhoduje podle práva, ale podle svého vědomí a svědomí. Z toho plyne, že může rozhodnout i v rozporu s právními předpisy. Proto máme dvoustupňový soudní systém. Když odvolací soud potvrdí rozhodnutí soudce prvního stupně, soud ochránil občana před nesmyslnou tvrdostí zákona. Odvolací soud má také právo vynést své pravomocné rozhodnutí.

Soudci nedodržují soudcovský slib, a nutí jiné soudce, aby rozhodovali podle jejich „závazného právního názoru“.

Ústavní soud a jeho soudci ignorují zákony matematiky a dovolují obecným soudům vynášet nepravdivé výroky.

Prezident Zeman má podstatný díl na nedodržování Ústavy. Prezident nemá právo tvrdit lež o žádném občanovi. Jestliže se takové lži dopustí, je povinností soudu odložit rozhodnutí do doby, kdy mu vyprší mandát (jako všem ostatním zákonodárcům). Když policie nezákonně zbavila občanských práv některé poslance (případ Tluchoř), nerespektoval poslaneckou většinu v Poslanecké sněmovně a vykázal předsedkyni M. Němcovou s podpisy 101 poslanců. Pochválil činnost místního státního zástupce. Morální a hmotné důsledky musí občané trpět dodnes.

Vítězové senátních voleb by si měli uvědomit, proč je druhá komora v naší Ústavě. Pro zákonodárce by nemělo být problémem přinutit soudce, aby rozhodovali přesně podle litery Ústavy. Stačí k tomu přikázat soudcům to, co je v Ústavě:

§ 1. Hierarchické uspořádání lidského poznání a právních norem tvoří „Zákon“, podle kterého soudci rozhodují. Jsou to:

Zákony přírodních a matematických věd, nejnovější poznatky věd lékařských a technických, Ústava, Listina základních občanských práv a svobod, nařízení nadnárodních orgánů, kterých je republika členem (NATO, EU), zákony a zákonná nařízení uvedené ve Sbírce zákonů, (5) nařízení institucí a osob, které jsou zmocněné nařízení vydávat.

§ 2. O vazebním držení občana rozhoduje porota nejméně tří soudců. Její rozhodnutí musí být jednomyslné.

§ 3. V soudním řízení musí soud vyhodnotit každý předložený důkaz. Soud nemá právo měnit žalobní návrh.

§ 4. Soudnictví je dvoustupňové. Každý spor má nárok na dva zákonné soudce a rozhodnutí dovolacího soudu. Soud na každém stupni má povinnost vyřešit spor. Nemá právo nutit jiné soudy, aby za něho rozhodoval.

Státní úředníci plní cíle, které si současná vláda stanovila. Vedoucí státních úřadů jsou za to zodpovědní.

Státní zastupitelství respektuje hierarchii a náleží do ministerstva vnitra. Právo na odvolání, nebo dovolání má pouze v těch případech, kdy je stát účastníkem řízení. Do soudního řízení mezi jinými subjekty, nesmí zasahovat o své vůli.

Upřesnění právních norem zajistí, že soudce nemůže být obviněný z trestného činu korupce. Soudy budou rozhodovat rychle a spravedlivě. Nemůže dojít ke kauzám Rath, Tluchoř, B. Svoboda, H-Systém, Parkanová, Nagyová atd. Soudci si nesmějí přidělovat peníze ze státního rozpočtu.

ODS by měla respektovat volební program Hnutí ANO. Spolupráce těchto politických subjektů by byl ten nejlepší skutek pro většinu občanů.

