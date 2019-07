Karol Hrádela: Justice by potřebovala odstranění politických vazeb jak sůl

Jinak tento článek (ZDE) je zajímavý z několika aspektů:

a) proč článek mnozí šíří, když každá osoba trochu znalejší práva ví, že je to zatím nesmysl,

b) proč bylo napsáno:

"Policie vyhodnotila podezření z daňových úniků v souvislosti s hospodařením premiérovy farmy Čapí hnízdo jako vážné. Zahájila proto úkony trestního řízení. Jak už jsme informovali, jde o nezákonný odpočet DPH, stamilionové částky vynaložené na reklamu a podezření na další daňové delikty."

Vytváří článek prozatím nepodložené zdání, že o něco jde. Přitom je to zcela obvyklý postup. Přebírám ze stránky policie: "Přípravné řízení obsahuje dvě základní fáze:

Fáze prověřování (postup před zahájením trestního stíhání)

Podnětem k zahájení trestního řízení může být podání trestního oznámení nebo výsledky vlastní činnosti orgánů činných v trestním řízení.

Prověřování je zahájeno sepsáním záznamu o zahájení úkonů trestního řízení policejním orgánem. V případě nutnosti jsou ještě před sepsáním tohoto záznamu provedeny neodkladné a neopakovatelné úkony.

V této fázi se objasňují a prověřují skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin. Prověřování zahrnuje např. podání vysvětlení, obstarávání podkladů, ohledání místa činu, ohledání věcí, obstarání znaleckých posudků, zajišťování stop, např. otisků prstů, provádí neodkladné a neopakovatelné úkony).

V závěru této fáze orgán činný v trestním řízení:

Zahájí trestní stíhání a následuje fáze vyšetřovací.

Nezahájí trestní stíhání z důvodu:

odevzdání věci příslušnému orgánu, např. k projednání přestupku nebo jiného správního deliktu, nebo ke kázeňskému či kárnému řízení,

odložení věci pro nepřípustnost či neúčelnost stíhání nebo pro nezjištění skutečnosti opravňující zahájení trestního řízení (lze podat stížnost proti usnesení o odložení věci), nebo

dočasného odložení věci, je-li to třeba k objasnění."

Jinými slovy, když blázen či někdo naštvaný na jiného, že se „přátelí“ s jeho ženou, napíše i anonymní udání, že například byla zavražděná sousedka či byl spáchán jiný trestný čin, pak policie sepíše záznam a zahájí prověřování. Skutečně mohl být někdo zavražděn i informace vyžaduje prověření. Co kdyby to byla pravda. Je tak sepsání záznamu o zahájení úkonů trestního řízení policejním orgánem zcela obvyklý postup a vůbec nic to nenaznačuje kromě toho, že asi někdo dal oznámení. Článek však pro osoby bez právního vzdělání vytváří dojem, že jde o něco vážného. Proč? To skutečně kritici Babiše nemají nic jiného k dispozici?

c) jak mohly uniknout informace od policie, jak článek naznačuje.

Přípravné řízení je neveřejné. Nikdo by o něm neměl vědět. Přesto se naznačuje, jak co polici hodnotila. Došlo k úniku ze spisu? Stíhá takovýto únik policie? Nebo k úniku nedošlo a někdo si vymýšlí a šíří poplašnou zprávu naznačující únik z policejního spisu? Jak to je?

Osobně by mne únik ze spisu nezarazil. Nezarazí mne ani možné účelové trestní řízení, Konec konců nedávno jsem na vědecké konferenci přednášel o účelových trestních řízeních, o nezahajování trestních stíhání zejména v politických věcech, o situaci ve státním zastupitelství a vlivu politika z nevládní strany na ně. Škoda, že se udělání pořádku v justici asi odloží. Potřebovala by odstranění politických vazeb jak sůl, ale to se asi některým osobám nyní stojícím mimo parlamentní většinu nehodí. Celkem se těším na reakce čtenářů, až příspěvek vyjde.

