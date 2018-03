Karol Hrádela: Mnozí poctiví podnikatelé jsou vyděšení a vyhazují peníze oknem

Jsem hodně, hodně klidný člověk. Když ale čtu tento příspěvek představitele Úřadu na ochranu osobních údajů o praktičnosti příručky GDPR, tak se musím držet. V České republice je zhruba milion podnikatelů. Většina z nich dle mého přesvědčení nemá takovou jazykovou úroveň, aby byla schopná zpracovávat odborné právní texty v cizím jazyce. Do nedávna toho bylo v českém jazyce minimum. Setkal jsem se s malou firmou s několika zaměstnanci. Udělala si poptávkové řízení, jak mít vše v pořádku směrem k GDPR. Nabídky dostala, ale ne v řádu tisíců či desetitisíců korun českých. Obavy mnohých podnikatelů využívají šizunkové. A za této situace místo zpracování praktických vzorových postupů, které by pro drobné podnikatele byly vodítkem, čteme samochválu a odkazy na texty v anglickém jazyce a na české až na poslední chvíli. Jsem zvědav, jak například instalatér mající seznam svých klientů, bude řešit, co to jsou metadata atd. Mnozí poctiví podnikatelé jsou vyděšení a vyhazují peníze oknem. To je český státní orgán tak chudý, že nedokáže včas dokumenty přeložit, to naši teoretikové nedokáží zpracovat praktickou příručky se vzory pro běžné malé podnikatele? To čeští podnikatelé řádně platící daně si nezaslouží kvalitní pomoc státu? To v našem Parlamentu se musí řešit hlouposti místo toho, co ohrožuje podnikatele?

