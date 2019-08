Karol Hrádela: Vadí mi, když někdo trhá symbol demokracie a opěvují ho rádoby demokratičtí novináři

Nevadí mi, že nemá někdo někoho rád, to je normální. Vadí mi, když někdo trhá symbol demokracie a je opěvován rádoby demokratickým novináři či jinými komentátory, kteří neodborně plácají o nerespektování Ústavy jiným. Možná to však není jejich hloupost, ale neznalost. Ani bych se jí nedivil, když naše veřejnoprávní televize si zve odborníky jedné orientace a jiné jen zcela výjimečně a hlavně nepřipouští odbornou diskusi před veřejností. Co kdyby se ta dozvěděla pravdu a to, co odborníci v naší televizi zapomínají uvádět. Třeba by si pak učinila názor se znalostí věci a ne jen takový, jaký někomu vyhovuje.

Psali jsme: Šmíra! Co to má společného s výročím? Ondřej Hejma si tvrdě podal Mináře Trhání Ústavy: Milion chvilek a Minář dostali co proto. I od „svých“ Minář asi chyběl ve škole. Doučování z Ústavy od známého právníka. A výčet nepříjemných Havlových „hříchů“ Generál Blaško naložil chvilkaři Minářovi: Co je to za individuum? To máme z přehnané humanity

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV