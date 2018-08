Kverulant pokračuje v soudu o zprávu OLAF o Čapím hnízdě

Veřejnost však měla zprávu k dispozici jen díky jakési blahosklonnosti politiků či v důsledku neloajálnosti úředníků. S tím se Kverulant odmítl smířit a žádal soud, aby nařídil ministerstvu zprávu vydat. Soud Kverulantovi vyhověl a Kverulant nedávno oficiální zprávu zveřejnil na svých stránkách (ZDE).

Ministerstvo ji však Kverulantovi neposkytlo celou. Ve zprávě chybí doporučení OLAFu. To, co však Kverulantovi vadí ještě víc, je skutečnost, že soud neoznačil dosavadní postup ministerstva za nelegální. Kverulant má za to, že zpráva, která popisuje trestnou činnost premiéra, měla být veřejnosti poskytnuta hned, jak do republiky přišla.

Proto Kverulant dnes k soudu zaslal vyjádření, ve kterém se domáhá rozsudku označující postup ministerstva za nezákonný (ZDE). Autoritativní vyslovení nezákonnosti odepření požadovaných informací snad do budoucna ztíží státu možnost odepírat veřejnosti informace a ignorovat zákon. Podrobnosti o celé kauze naleznete na Kverulantových stránkách ZDE.

autor: PV