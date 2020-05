Ladislav Petráš: Užitečný idiot

"Tak nám tady už několik týdnů pobíhá ruský diplomat s jedem v kufru," řekl O. Kundra Švejkovi, který si mazal kolena opodeldokem, aby do nich nedostal ten koronavir, co prej obíhá světem. "A představte si, že chce otrávit ty naše statečné chlapce, kteří se přesně v duchu prohlášení EU o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy pustili do boje s tou naší historickou zfalšovanou pamětí," pokračoval O. Kundra.

Tak nějak by možná Jaroslav Hašek komentoval nedávné události. Ale vezměme to, bez Jaroslava Haška, pěkně popořádku.

24. 4. O. Kundra v Respektu, bez bázně a hany odhalil, že před několika týdny přiletěl do ČR ruský diplomat s kufříkem, ve kterém měl smrtící jed ricin. Zároveň s potěšením konstatuje, že bezpečnostní složky o příletu tohoto diplomata věděly a vyhodnotili ho jako bezpečnostní riziko pro ty naše dva bojovníky za význam evropské paměti. Respekt není žádný humoristický časopis typu Dikobraz. Někteří čtenáři Respektu berou zveřejněné informace jako hodnověrné. Také další masmédia, včetně ČT se tohoto "vděčného" tématu chytila a příběh již běžel svým životem, včetně mezinárodněpolitických konsekvencí.

Pojďme se tedy podívat na prvotní údaje bez emocí.

a) předpokládejme, že informace o diplomatovi s kufříkem s jedem, je pravdivá:

proč si ministr zahraničních věcí Petříček nepředvolal ruského velvyslance, nepředal mu protestní nótu a daného diplomata jsme nevyhostili z ČR?

pokud to nebyl diplomat, tak proč okamžitě na letišti nezasáhla policie, nezadržela tohoto muže, nepřivedla ho vítězoslavně před kamery ČT, aby ukázali celému světu že jsme suverénní stát, který si tady nenechá pobíhat kdejakého ruského špióna a vraždit naše občany.

Do současné doby naše státní administrativa (policie, ani Ministerstvo zahraničních věcí) neučinila nic. Informace zveřejněné O. Kundrou v Respektu ani nepotvrdila, ani nevyvrátila. Pouze se rozpoutala diplomatická přestřelka mezi ČR a RF.

b) předpokládejme, že informace o diplomatovi s kufříkem s jedem, byla lživá:

proč ministerstvo zahraničních věcí v čele s ministrem Petříčkem nedementovalo tuto zprávu a nechalo se vtáhnout do diplomatické přestřelky s RF?

proč státní zastupitelství nedalo podnět policii ČR k vyšetřování trestných činů šíření poplašné zprávy a trestného činu podněcování k nenávisti k jiným národům? To, co zveřejnil O. Kundra v Respektu přece nemá nic společného se svobodou slova, ale je to naplnění skutkové povahy nejméně dvou trestných činů.

proč ministr Petříček obhajuje porušování našich zákonů, a to dokonce na mezinárodní úrovni. "Pro mě je nepřístojné, abychom zde nechali cizí státy zpochybňovat základní svobody, jako je například svoboda slova. Drželi jsme se plnění našich závazků, ať už mediálních úmluv nebo bilaterálních smluv s Ruskou federací. Očekávám, že tímto tato záležitost skončí." Neskončila, pane ministře!!!

Ani po týdnu jsme se nedozvěděli, jak to doopravdy bylo. Naopak, začala velmi intenzivní diplomatická aktivita mezi ČR a RF. Reakce ruské diplomacie na nepodložené nařčení z terorismu (za co jiného lze považovat zprávu v Reflexu) se v kontextu dalších předchozích událostí (pomník vlasovcům v Praze Řeporyjích, porušení smlouvy o ochraně válečných hrobů a pomníků z roku 1993 atd.) dala očekávat. Ze strany našeho MZV tyto ruské reakce musely být předvídatelné. Z toho je zřejmé, že ministr Petříček vědomě přistoupil na provokaci vůči RF.

Pro objasnění některých souvislostí se pojďme podívat trochu do nedávné historie. Začněme oficiální návštěvou premiéra Babiše v Bílém domě na začátku roku 2019. Výsledkem této návštěvy bylo závěrečné komuniké, které jaksi uniklo většině našich médií. Mimo jiné v tomto komuniké bylo konstatováno:

Znovu potvrzujeme, že naše závazky na každého člena aliance v rámci společné bezpečnosti činí 2% na investice do obrany a modernizace svých ozbrojených sil. Snažíme se pokračovat v naší spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany.

Zůstáváme pevní v podpoře ukrajinské suverenity a územní celistvosti, jakož i v pokračujících sankcích vůči Rusku. Chválíme statečnost a obětavost Spojených států a českých jednotek sloužících bok po boku v Afghánistánu.

Spojené státy a Česká republika potvrzují, že energetická bezpečnost je neoddělitelným pilířem národní bezpečnosti každé země. Budeme spolupracovat na prozkoumání příležitostí vyplývajících z transformace energetických trhů a zároveň podpoříme větší energetickou diverzifikaci v Evropě a zajištění vzájemné bezpečnosti. Budeme dále zkoumat potenciální přínosy rozvoje regionální energetické infrastruktury ve střední Evropě.

Obě naše země budou usilovat o zajištění bezpečných a spolehlivých telekomunikačních sítí a dodavatelských řetězců, aby se snížilo riziko škodlivé kybernetické aktivity.

Z výše uvedeného vyplývá, že americké vrtulníky již kupujeme a další investice do nákupu amerických zbraňových systémů můžeme očekávat. Pokud jsme se zavázali v pokračování sankcí proti Rusku, tak pro to také musíme něco dělat. Například je v tomto kontextu nutné posoudit problematiku dostavby JE Dukovany a JE Temelín. S tím úzce souvisí "potenciální přínosy rozvoje regionální energetické infrastruktury". Také je nutné zamyslet se nad ekonomickými sankcemi proti Rusku a "energetickou bezpečností" včetně "prozkoumání příležitostí vyplývajících z transformace energetických trhů". S tím úzce souvisí to, že bychom zřejmě měli více využívat dovozu zkapalněného plynu a dalších ropných derivátů z USA. No a k zabezpečení "zajištění bezpečných a spolehlivých telekomunikačních sítí", zejména těch v systému 5G nelze připustit jiné, než americké firmy (tedy žádné čínské Huawei). Ostatně včas na tyto závazky upozornil náš Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Jen pro připomenutí, v rámci této návštěvy v USA premiér Babiše a ředitel naší BIS M. Koudelka navštívili Ústřední zpravodajskou službu CIA a jednali tam s ředitelkou této služby. M. Koudelka při té příležitosti navíc obdržel od CIA i vyznamenání no a ta se dávají za zásluhy. I ty budoucí.

Stručně připomeňme některé další události. Některé naše nemocnice byly napadeny hackery a byla do značné míry ochromena jejich činnost. Stala se nevídaná věc. Ministr zahraničních věcí USA M. Pompeo prohlásil, že USA jsou znepokojeny hrozbou kybernetických útoků na český zdravotnický sektor. Sice nejmenoval, ze kterého státu tito útočníci mohou být, ale jak se říká: "chytrému napověz, blbého kopni".

V neposlední řadě je nutné podívat se na to, jak pandemie COVID 19 zamávala se vztahy jak mezi státy uvnitř EU, tak mezi členskými státy NATO, ale také se vztahem USA a některých evropských zemí. Tyto vztahy se v drtivé většině ukázaly jako sobecké a nefunkční. Mezi prvními, kdo přispěchal na pomoc Itálii a některým dalším zemím byla RF, Čína a Kuba. Ze strany EU a USA na tuto pomoc muselo být nahlíženo jako na provokaci a "narušování vztahů" uvnitř západoevropských koalic. Tak s tím prostě musíme něco udělat. Je třeba najít nějakého užitečného idiota, který udělá tu špinavou práci. A když se to nepovede, tak ho prostě hodíme přes palubu. Ostatně nebylo by to ani poprvé a určitě ani naposled.

To, co jsem předložil, je jedna z variant chápání současných událostí. Tato varianta, podle mého názoru, odpovídá lavírování naší vlády, bezpečnostních služeb a orgánů činných v trestním řízení.

Otázku, kdo že je ten užitečný idiot a kdo tahá za provázky ponechám na čtenáři.

Ladislav Petráš

člen politického hnutí BEZPEČNOST ODPOVĚDNOST, SOLIDDARITA

duben 2020

