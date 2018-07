Ladislav Žák: Poplach…

Milé děti, budoucí Jiskry… Žijeme v Československu a to leží v Evropě. Západní Evropa patří Spojeným státům americkým a ta východní, včetně Československa, patří Sovětskému svazu. Z toho budeme v naší práci vycházet…

Z tohoto jednoduchého popisu situace a pevného určení toho, „kde je sever“ , jsem vycházel nejen v práci Jisker a Pionýra, ale celých dalších 25let, až do roku 1989, kdy se začaly poměry týkající se toho, co komu v Evropě patří, měnit. Dnes uplynulo dalších bezmála třicet let, po které si mnozí hledali svého pána a vládce podle toho, jak to bylo pro koho výhodné, až, jak se zdá, nastala další kardinální změna.

Zdá se totiž, že evropský vyčuraný tanec mezi americkou a ruskou řití nenávratně končí a začíná být znovu vyžadována bezpodmínečná loajalita. Nic na tom nemění to, že se evropští rektální alpinisté obojího střihu mezitím spojili v jakousi unii. Ta neprokázala v žádném ohledu svou životaschopnost nebo vůli po samostatnosti a spíše očekává, kdo a jak bude za ni řešit její problémy nulové obranyschopnosti a všeobecné nechuti k soběstačnosti a skutečné suverenitě.

Možná bude nadcházející setkání Putina s Trumpem věnováno především novému dělení mocenského vlivu v Evropě, nehledě na Brusel, Paříž nebo Berlín, o kterém bylo správně řečeno, že prosí Američany o ochranu a kšeftuje s Rusy, což někomu, kdo to celé platí, hlava opravdu nebere.

Takže řiťolezci všech zemí Evropy mají poplach. Začínají se hemžit a hledat „to správné“ teplé, leč temné místo. Myslím však, že jejich zpozdilá kreativita prostor nedostane. Spíše dostanou nalajnováno, kdy a jak se do které řiti v pořádku omytí a oholení dostaví. Mimochodem, Británie už to má za sebou s předstihem…

Cítím na zadku ten chlad podzimní louky roku 1964 a očekávám, kdy a kdo mi zase řekne a jakými slovy, kam vlastně patřím…Kéž by to zase byla tak mladá a moudrá dáma…

Děkuji prozřetelnosti za těch šťastných třicet let, kdy jsem nemusel být nikde a mohl si užívat slunce…

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

