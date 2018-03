Ladislav Žák: Zaostalost

Je však úplně jedno, jestli to je nebo není pravda, konec konců, není vůbec jisté, že k nějakému opravdovému útoku vůbec došlo a jestli to byl útok „novičokem“ nervově paralytickou látkou příbuznou s tabunem… Možná, že to celé bylo jedno velké divadlo, které důvěrně známe z různých míst světa a obecně spadá do kategorie „vrtění psem“. Jediné, co se k tomu dá říci, že to docela funguje. Jde o to, že takové obvinění dobře zapadá do obrazu Ruska, který se na Západě, ovšem s vydatným přičiněním samotného Ruska, jeho představitelů a částečně i občanů, podařilo vytvořit.

Nejde jen o to, že Rusko je, nejen podle nedávných slov samotného prezidenta Putina, zaostalé technologicky. Zaostalost ostatně byla v jeho vystoupení dne 1. března označena za největšího nepřítele Ruska. V Rusku je zcela objektivně velmi nízká poptávka po inovacích všeho druhu, nejen technologických, ale i společenských. Z toho plyne, že zaostalost není jen technologická, ale všeobecná. Ruské špičky otevřeně přiznávají, že v současné době je dokončován proces likvidace ruské základní vědy, aplikovaná věda prý byla zničena už před lety. Je proto velmi jednoduché jakoukoliv událost, jejíž „modus operandi“ nese prvky určité zaostalosti nebo je provedena tak říkajíc „na hulváta“ velmi jednoduše a uvěřitelně přiřknout na účet Ruska.

Tak to je i s útokem na dvojitého agenta Skripala a jeho dceru. Mayová si tak jistá, že jí tahle spekulace hladce projde, že dokonce dala Rusku ultimátum k vyjádření o původu látky, kterému nelze v žádném případě vyhovět. O tabunu jsme se učili už před padesáti lety v hodinách branné výchovy společně se sarinem a somanem, takže nějaká velká evidence původu asi k dispozici nebude, když se na seznam přísně regulovaných látek dostal až v roce 1993.

Rusko dnes čelí nebývalému vnějšímu tlaku, který nemá jiný cíl, než Rusko zcela zdiskreditovat a postupně odstranit nejprve mocenské a následně i z politické mapy světa. Rusko tomu samo nahrává tím, že v posledních třech desetiletích z Ruska a jeho kultury prodalo, co mohlo. Ruská kulturní vrstva začíná být zbytná i pro velké skupiny jeho obyvatel i elit. To podstatné je pro ně především to, co se dá zpeněžit, hodnotu má jenom to, co se dá koupit. Nedostatek pozitivních emocí ze strany obyvatelstva i elit, to je v impériu, které deklaruje mocenské ambice a mává klackem na všechny strany, vždycky problém. Hlavně, když je impérium poněkud v problémech. Hezky o tom pojednává román Vojna a mír.

Rusko by mohlo ukázat vlídnější a celkově jinou tvář v rámci nadcházejícího MS v kopané, byť to v rámci ZOH v Soči úplně nezvládlo, právě proto, že zatímco všude jinde se ve sportu dopuje tak nějak „na zapřenou“, Rusové to vzali, na již zmíněného „hulváta“ rovnou dírou ve zdi laboratoře. Znovu nejde o to, jestli to byla a je tak úplně pravda, jde o to, že to zapadá do obrazu… Teď je tu MS v kopané a je nejvyšší čas udělat všechno možné pro to, aby byl vyhlášen jeho bojkot. Naši by byli určitě první, ale naneštěstí je jim něco jako mistrovství světa kvůli neumětelství na hony vzdáleno. Ale vsadím se, že nějaká ta iniciativa proti MS v Rusku z nějaké té české hlavy vyleze.

V rámci tlaku na Rusko je postup premiérky Mayové jenom dalším kamínkem do mozaiky. Je to primitivní útok, a bohužel, zaostalé Rusko je vděčným cílem. Jen to ultimátum tam je tak nějak navíc. Problém je v tom, že Velká Británie je mnohokráte usvědčený lhář. Jen tak namátkou si vzpomínám na mrtvé v Londonderry a chemické zbraně v Iráku. „Byli-nebyly“ a Velká Británie tvrdila, že „nebyli-byly“…

Možná to tentokrát Theresa Mayová trochu zaostale přeťápla…

Ladislav Žák

Vyšlo na Vasevec.cz, publikováno se souhlasem vydavatele.

