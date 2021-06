Lubomír Man: Pro novou Ukrajinu byly dolary, pro nové Bělorusko jsou eura

Chtěli jsme pro novou Ukrajinu jen to nejlepší - a dopadlo to jako vždycky. Tzn. totálním hospodářským i politickým rozvratem země, dokumentovaným odchodem 20 milionů Ukrajinců ze země, ve které nenašli práci a tím pádem ani chleba.

A teď jen to nejlepší chceme i pro nové Bělorusko. Do převratu na Ukrajině vrazily USA pět miliard dolarů, sama náměstkyně amerického ministra financí Victoria Nulandová chodila s nůšemi koláčků na kyjevský Majdan, aby jimi rozpalovala revoluční nadšení Ukrajinců (a hrdě se u toho nechala fotografovat) - a teď se z pevně sevřených úst našeho nového ministra zahraničí Kulhánka, zabíraného dnes dopoledne kamerami ČT, dovídáme, že se cosi podobného připravuje i pro Bělorusko. EU prý revolučním Bělorusům rozdá tři miliardy eur za to, když se zbaví své vlády a svého prezidenta.

Pro revoluční Ukrajinu to tedy byly dolary a pro revoluční Bělorusko jsou to eura. Ale žádný strach, americké dolary revolučním Bělorusům (a dost možná i jen paní učitelce Svjatlaně Cichanouské), ještě přitečou, protože i pro Bělorusko chceme přece jen to nejlepší. A to i když samozřejmě dobře víme, že i tam to dopadne jako vždycky – tzn.tak, jak to dopadlo na Ukrajině. Ale jaksi se nám tohle vměšování se do záležitostí jiných států, což OSN dodnes označuje za jednu ze tří hlavních příčin válek, a proto též za jeden ze tří největších mezinárodních zločinů, dostalo pod kůži, nemůžeme si prostě pomoct, a všude, kde se najde pár lidí, ochotných protestovat proti vládám, které se k nám, čili k Západu, nechovají dost pokorně a poslušně, či pošilhávají po Moskvě, okamžitě naklušeme a pomáháme těmto nespokojencům, co nám síly i pokladny stačí.

Ale pochopitelně, máme přitom i své ekonomické zájmy. A totiž takovéto: Čím větší hospodářský rozvrat v těchto i s naší pomocí osvobozených zemích způsobíme tím mohutnější proud laciných pracovních sil, čili zarobitčanů, se následně povalí na západ. Do Česka (61 tisíc ukrajinských zarobitčanů), Polska, Maďarska, kde všude drží pod kontrolou tlak na zvyšování mezd a zároveň usnadňují hospodářský růst.

Což jsou dary z nebes, řeknete si, a máte pravdu. Bez ukrajinských pracovníků by stagnovalo naše stavebnictví, doly hutě, ale EU, a na to si můžete vsadit, by kvůli nám, Polákům a Maďarům tři miliardy eur Bělorusku, coby další zásobárně laciné pracovní síly, za převrat neslibovala. Ale kvůli Němcům, to už je jiná, a jiná to opravdu je, protože zarobitčani se poté, co se u nás trochu rozkoukali a došli k názoru, že ještě víc na západ to může být ještě lepší, míří od nás, Polska i Maďarska, ve stále větší míře do Německa i dalších západních zemí – a tohle už EU za podporu nového Běloruska stojí. Protože až Evropě dojdou Ukrajinci, budou zde Bělorusi.

A tím pádem bude všechno v pořádku.

A to i pro našeho nového a řízného ministra zahraničí.

(A už jen jako dovětek: Proč šly na Ukrajinu dolary a do Běloruska mají jít (zatím), jen eura?

Protože o Ukrajinu měli zájem hlavně Američané, kteří se zde chtěli dostat blíž k Moskvě a na Krym, kdežto o Bělorusko se zajímá také Evropa, a to už ze shora uvedených ekonomických důvodů).

