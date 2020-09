Lubomír Man: Výrok Hillary Clintonové dává demokratické Americe sbohem

reklama

Ten výrok vybízí ke zrušení zásady fair play a tedy slušné hry, a verbuje lidstvo ke rvačce bez pravidel, ve které je k přemožení soupeře možno využít jakýchkoli prostředků, a kde o pravdě jednoho či druhého rozhoduje, kdo z těch dvou má těžší kyj a dokáže s ním smrtonosněji mávat. Z civilizace pochodujte zpět do pralesa, nabádá Američany hlas člověka, který toto vyřkl, a zdá se být neuvěřitelné, že je jím žena. Bývalá ministryně zahraničí v Obamově vládě a neúspěšná kandidátka na prezidentský úřad USA z roku 2016 Hillary Clintonová.

„JOE BIDEN BY ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEMĚL PŘIZNAT PORÁŽKU“, v originále tedy „Joe Biden should not concede under any circumstances“ poznamenala Hillary 26. srpna ve dvě hodiny 29 minut v nočním pořadu Nightly News televize NBC k možnému výsledku nadcházejících prezidentských voleb, a vstoupila tím do historie. Jako první známý politik moderní americké éry vybídla totiž občany USA k odmítnutí výsledků voleb, pokud pro tu či onu stranu dopadnou nepříznivě No a protože vybídnout lidi k odmítnutí výsledku voleb je totéž jako vybídnou je k odmítnutí voleb vůbec, a protože volby jsou hlavou i tělem demokracie, bez nichž je demokracie nemyslitelná, nelze ze slov stranické demokratky Hillary Clintonové vyvodit jiný závěr než ten, že je proti demokracii. A tedy proti vládě lidu, ve které jsou si před zákonem všichni lidé rovni, každý hlas má stejnou váhu a každý občan může být volen a volit, a toto jeho právo je chráněno ústavou.

Anketa Mělo by Česko stavět další bloky jaderných elektráren? Ano 90% Ne 10% hlasovalo: 4162 lidí

Nicméně je demokracie je jen jednou z možných forem vlády, a pokud tedy demokratka podle politického označení Hillary formu demokratickou odmítá, nabízí se otázka, pro jakou formu vlády tedy je? Pro aristokracii jako vládě šlechty, nebo pro hierokracii jako vládě lidí duchovních, či pro oligarchii jako vládě lidí bohatých a původem vyšších, či pro plutokracii jako vládě jen a jen bohatých?

Tušíme, že kategorie dvě poslední jsou těmi, ke kterým to srdce Hillary táhne nejdémoničtěji. A nejen srdce její, ale i srdce těch Američanů, kteří jsou stejně jako Hillary rozhodnuti „hodit to“ v listopadových volbách demokratu Bidenovi. Nu a když se volba nepovede, my, američtí demokraté, její výsledek dle doporučení Hillary neuznáme a tzv. půjdeme do toho. Nejdřív na zteč proti výsledku voleb vyšleme členy Antify a hnutí Na životech černých záleží (BLM), kteří spustí melu. A třebaže regulérní občanská válka to možná ještě nebude, protože bude chybět celistvá frontová linie, jdoucí napříč státem, jak tomu ve správné občanské válce je, ale ta linie zato nebude chybět napříč americkými městy a městečky a možná i napříč jednotlivými čtvrtěmi těch měst, a bude se to na těch liniích a kolem nich i tak mydlit natolik úspěšně, že nezbude nic jiného, než aby jednoho dne vystoupila síla, která zavelí: Dost!

Možná to bude armáda, nebo zpravodajské služby, či složky policejní, či to všechno dohromady, ale v každém případě to, co po jejich zásahu zůstane, už zaručeně nebude nic, na co by si „demokratka“ Hillary Clintonová mohla stěžovat, či s čím by si snad měla dělat těžkou hlavu.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Lubomír Man: Jsi pro fair play? Pak nemůžeš fandit liberodemobloku Lubomír Man: Nebylo by ČT líp bez Kodexu? Lubomír Man: Jméno na černém seznamu ČT je vstupenkou do nebytí Lubomír Man: Po koronaviru další otřes - Němcová nevylučuje prezidentský úřad

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.