Ľuboš Blaha: Ples v opere - symbol sociálnej nerovnosti

Každý rok sa stretnú najväčší snobi Slovenska v róbach, za ktoré by sa priemerná slovenská rodina dokázala odstravovať niekoľko rokov. A tvária sa, že to robia pre ľudí. Pánabeka.

Feudáli na čele s Kiskom

Opakuje sa to každý rok a každý rok si zaslúžia tie isté kritické slová. Ples v opere je jednoducho taká malá spomienka na feudalizmus, kedy sa zhýralí boháči v bielych parochniach rozpustilo zabávali v pozlátených salónoch a chudoba umierala na uliciach. Čerešničkou na torte celého tohto pokrytectva je, že záštitu nad tohtoročným Plesom v opere prevzal Andrej Kiska, ktorý sa hrá na samaritána, hoci zbohatol na nešťastí ľudí a celý život konal ako podvodník.

Pracháči sa predvádzajú

Najlepšie na tom je, že médiá predstierajú, že je to vlastne dobročinná akcia, a že Ples v opere je vlastne milé kamarátske stretnutie najväčších dobrodincov Slovenska, aby mohli nezištne pomáhať zúboženým detičkám: počúvame, akí sú tí skvelí biznismeni a milionári štedrí, akí sú úžasní, akí sú nezištní. Jasné, ľudia typu Borisa Kollára, údajného mafoša, čo pašoval heroín v zaváraninových fľaškách. Takíto idú predstierať, že celé dni od rána do večera rozmýšľajú len nad tým, ako pomôcť chúďatkám detičkám.... Hej, hej a tak si nakúpili šperky a róby za desiatky tisíc eur, aby to dnes v opere dokázali. Ach, až mi slza vyhrkla z toľkého dobrodenia... Úplná rapsódia šťastia.

Nehrajte sa na dobrodincov, snobi!

Ak chcú pomôcť detičkám, možno by stačilo, ak by milionári a biznismeni platili dane a nie tak, ako Kiska, ale naozaj. Ak by biznismeni vo svojich firmách furt len nešpekulovali, ako "optimalizovať" (rozumej neplatiť) dane, potom by štát mal zdroje na sociálne služby. Stačilo by tiež, aby nekšeftovali a nerobili špinavý biznis, ale aby tvorili reálne hodnoty. A aby nevykorisťovali zamestnancov vo svojich podnikoch. A platili ľuďom také mzdy, aby mohli viesť dôstojný život a venovať sa tým svojim detičkám. A aby neplatili dane v daňových rajoch, ale tu na Slovensku. Keď sú už takí sociálni... A tak ďalej.

Najsnobskejšia udalosť roka

Netvrdím, že sú takí všetci, ale keď tam majú dvere otvorené Kiska či Kollár, to už tam rovno mohli zavolať aj Černáka z basy - možno aj on by chcel prispieť na detičky. Ples v opere som vždy chápal ako najsnobskejšiu udalosť roka a všetko to predstieranie, že je to vlastne dobročinná akcia, plná sladkých a chrumkavučkých dobráčikov, je čistý blud: je to elitárska, povýšenecká a milionárska akcia, ktorá má Slovensku ukázať, že ajhľa, toto sú tí nadľudia, čo si to môžu dovoliť.

Pre pracujúcich ľudí no-go zóna

Papaláši sa radujú, Slovensko, teš sa s nimi... Pre normálnych ľudí "no-go" zóna. Proste - rapsódia šťastia. Myslím, že väčšina Slovenska by radšej strávila týždeň v slame v Latinskej Amerike ako vydržať dve hodiny s týmito snobmi. Celé zle.

(publikováno na základě spolupráce se slovenským levicovým portálem noveslovo.sk;

vyšlo na Vasevec.cz, publikováno se souhlasem vydavatele)

