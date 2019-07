Lukáš Kovanda: ČEZ se zapojí do průzkumu těžby lithia na Cínovci

17.07.2019 7:33

Z hlediska trhu je angažmá ČEZ v průzkumu možnosti těžby lithia na Cínovci jednoznačně pozitivní zprávou. Akcie společnosti European Metal Holdings (EMH) poskočily na londýnské burze po zveřejnění zprávy o více než dvacet procent (viz graf níže), na nejvyšší úroveň od loňského března. V očích trhu se totiž zvyšuje pravděpodobnost, že se na Cínovci lithium jednou opravdu začne těžit. To by cenu daných akcií zřejmě i mnohonásobně zvýšilo. EMH disponuje přednostním právem k těžbě a ČEZ navíc zváží, zda do ní kapitálově vstoupí, což jen podporuje apetýt investorů po akciích EMH.