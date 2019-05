Lukáš Kovanda: Výsledky eurovoleb z hlediska trhů - žádné zemětřesení se nekoná

Výsledky voleb do europarlamentu vysílají z hlediska trhů jasný signál: žádné zemětřesení se nekoná. Euro dokonce v tuto chvíli vůči dolaru během oznamování předběžných výsledků posilovalo, za poslední tři obchodní dny je nahoře o 0,2 procenta. Nenaplnil scénář zlomového triumfu antisystémových stran. Takový scénář by byl z hlediska trhů zvláště nepříznivý, neboť výraznější posílení antisystémových stran by zvýšilo pravděpodobnost drolení Evropské unie či eurozóny. Drolení Unie by vedlo k závažné nejistotě ohledně budoucího politického a ekonomického uspořádání převážné části Evropy, která by ochromila investice podniků, a snížila tak konkurenceschopnost evropských zemí v globálních pohledu.

Ačkoli ve Francii uspěla Marine Le Penová, její vítězný náskok není tak významný, aby trhy negativně zaskočil. Překvapením je tak spíše výrazný úspěch stran zelených v několika evropských zemích, včetně Německa. Zelení sice převážně nejsou vnímáni jako antisystémová strana, nicméně jejich úspěch zvyšuje pravděpodobnost dalších striktních regulací typu těch, které loni zpřísnily emisní kritéria pro automobilový průmysl a které zčásti stojí za zpomalením německé ekonomicky. Výrazný triumf zelených v některých evropských zemí tak trhy nebude vnímán příliš příznivě.

Výnosy z desetiletých vládních dluhopisů dnes v převážné části zemí EU klesají, což značí uklidnění situace, resp. nenaplnění obav trhu z triumfu antisystémových stran. Ty výrazněji uspěly v Itálii a také v některých z nových zemí EU. Dluhopisové výnosy v těchto zemích dnes i proto mírně rostou. Naopak ve skandinávských zemích, ve Francii či Německu a vlastně ve všech starých zemích EU s výjimkou zmíněné Itálie dnes výnos z desetiletých dluhopisů klesá.

Výsledek eurovoleb nepředstavuje žádné zemětřesení v ČR, byť opoziční strany nyní budou mít silnější pozici než dosud, zatímco strany koaliční zase o něco slabší. Koalice by měla však dál vydržet. Nástup antisystémových stran se nekoná ani v ČR. Koruna nezaznamenává výraznější pohyb.

Lukáš Kovanda, Ph.D.

ekonom

autor: PV