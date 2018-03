Markéta Kabourková: Politika je služba lidem

Až 79 procent Čechů, tedy přibližně čtyři lidé z pěti, si myslí, že o názory občanů se zajímá jen menšina politiků.

A pak přijdou volby a politici prosí o hlas. Najednou se objevují prohlášení typu: "Máte to ve svých rukou." "Jste pro nás důležití." "Každý hlas je potřebný." Rozdávají se buřty, koblihy, vaří guláš. A jak dlouho trvá zájem o lidi? Cca 15 sekund u urny. A pak nic. Ticho. Někdy pohrdání. Přitom zvolení představitelé mají náš mandát. Co to znamená? Více než pouhé zaměstnání, kdy po 8 hodinách má padla. Čistou hlavu. Ne! Je to služba lidem. Služba nikdy nekončí. Politik musí být hlavně mezi lidmi. Musí jim naslouchat, musí se umět postavit kritice. Vysvětlovat své kroky, hlasování, rozhodnutí. Snést to, že jej někdy někdo pošle do háje. To všechno totiž pomáhá politikovi bojovat za lidi, za které byl zvolen. Tím, že kandidoval, dal slib lidem, že se za ně bude rvát. Za ně. Nikoliv za sebe. Že bude s nimi rozebírat jejich potřeby. Neměl by však slibovat nesplnitelné. A to ne jen před volbami. Proto má všechny možné příplatky. Ty nejsou na přilepšení, ty dostává proto, aby všechno, co jsem uvedla výše, činil. A nejen na sociálních sítích pomocí marketingových expertů se strategickým sestaveným příspěvkem a dobře promyšlenou diskusí. Ale hezky tváří v tvář lidem.

Markéta Kabourková, ekonomka a manažerka zabývající se problematikou sportu

