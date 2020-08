Martin Červíček: Co takhle namísto přebíjení se „kdo dá víc“, připravit skutečnou důchodovou reformu

reklama

Pondělí

…počátek druhého týdne dovolené byl ještě ve znamení tradiční vlakové vyjížďky s mladším synem a také balení na několikadenní výlet na Jižní Moravu, čehož jsem využil k zjištění toho, co se děje mimo dovolenkový svět. A opět jsem našel řadu věcí k zamyšlení.

Koblihy jsou okoukané, o slevách na jízdné už také není moc dobré mluvit, podpora živnostníků a středních podnikatelů byla spíše jenom PR a skutek..., tak komu bychom před volbami, ještě něco slíbili? Škoda, že podobné snížení daní a vyrovnání se s propadem příjmů nepřišlo v době, kdy ekonomika byla ve vynikající kondici. ODS chce snížení daní na 15% už dva roky a její totožný návrh leží v poslanecké sněmovně.

Úterý, středa, čtvrtek, pátek

…dny strávené s rodinou a přáteli na Znojemsku, byly zejména ve znamení výletů na kole, poznávání, ochutnávání dobrého vína a také hodně povídání si s lidmi, které jsem zde potkal. Kromě zjištění, že Jižní Morava zdaleka není rovina a jednoduchý terén (viz můj středeční příspěvek), jak popisují mnohé turistické nabídkové materiály, jsem si na výletě (pro změnu vinobusem) potvrdil, že se zde pěstuje a vyrábí hodně dobrého vína a stojí za to sem přijet ochutnat i řadu místních specialit. Říká se, jiný kraj – jiný mrav, a proto jsem hodně diskutoval s místními hospodáři, drobnými podnikateli a lidmi u stolu při obědě či večeři v restauraci. Myslím, že ty zásadní starosti jsou zde na Jižní Moravě většinou shodné či podobné těm, které řešíme i u nás Královéhradeckém kraji. Uvědomil jsem si, že na rozdíl od mediálního humbuku hemžícího se ekonomickými i epidemiologickými prognózami, vládních tiskovek a měnících se rozhodnutí vyvolávajících chaos, se ti lidé, kterých se současná situace (v posledních měsících ovlivněná zejména koronavirovou epidemií či následky plošných opatření), bezprostředně velmi významně dotkla, nehroutí, nepropadají panice, nespoléhají na pomoc „shůry“, ale na sebe, vzájemnou podporu, své schopnosti a vůli, se kterou se snaží každý den pokračovat v tom, co umí a co jim přináší obživu. ZDE

Na rozdíl od předvolební „hry o trůny“, která spočívá opět v mnoha případech v nesplnitelných slibech a rozdávání něčeho, na co už dnes víme, že zítra nebude, i ten nejmenší hospodář nebo ten, kdo se stará o svou rodinu či firmu ví, že chce-li dnes uspořádat velkou hostinu, může to udělat jen tehdy, pokud ví, že i v příštích letech bude mít pro všechny, za které zodpovídá, na slušnou večeři. Co takhle namísto přebíjení se „kdo dá víc“, připravit skutečnou důchodovou reformu, která bude vycházet z potřeb ale i reálných možností?

Sobota, neděle

…poslední dovolenkový víkend spojený s návratem domů, ale i pracovní přípravou na příští týden a smutným pozorováním toho, jak se v průběhu jednoho týdne dostáváme od velkolepého vyhlášení snížení daní k progresivnímu zdanění příjmu těch, kteří na to (měřítkem ministryně financí) „mají“ ZDE.

Jestliže vláda není doposud schopna nastavit systém, jenž rozliší ty, kteří skutečně potřebují podporu ze strany státu a definovat podmínky i způsob jejich odpovídající podpory, od těch, kteří „mají málo“ jenom díky vlastnímu nezájmu a přístupu, pokud bude populisticky plošně rozdávat z toho, co ví, že za krátký čas nebude, a kompenzovat to vyššími daněmi pro ty, kteří měli odvahu vlastními silami něco vybudovat, převzít za sebe, své rodiny a zaměstnance odpovědnost, každý den vyvíjet maximální úsilí a stále se učit novým věcem, aniž by jim k tomu stát vytvářel přiměřené podmínky, a už vůbec nepřemýšlí o tom, jak v prvé řadě snížit provozní náklady státu – potom bychom se měli zamyslet, zda nepotřebujeme více než „vládu odborníků“, do vlády dobré hospodáře.

Přeji Vám přesto krásný další prázdninový týden a načerpejte v něm co nejvíce sil k tomu, aby Váš organismus odolal všem nákazám a mysl všem nesmyslům.

