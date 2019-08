Milan Barna: Hurá na Babiše! Ale kdo přijde po něm? Zatroubí se k novému útoku na chudé…

On ten pan Babiš, ač miliardář a nepravdomluvec, dělá (a jen obtížně se mi to přiznává) fiskální politiku levicovou a sociální: dává peníze důchodcům, učitelům, státním zaměstnancům a všem, co na ně pravice dělala po mnoho let dlouhý nos.

Nemám rád současného premiéra – často říká nepravdu a jsem přesvědčen, že je ve střetu zájmů a je vinen v kauze Čapího hnízda. A mám osypky z toho, že by nás měl vést do nějaké krizové situace, ať už by šlo o novou Velkou krizi nebo nedejbože ozbrojený konflikt. Představte si, mít v takové situaci v čele vlády politika, kterému nemůžete věřit ani slovo. A chápu ty, kteří navštěvují protibabišovské demonstrace.

Skromně pomlčeli o tom, co udělají, až vyhrají volby

Jenže si také vzpomínám na situaci před třinácti lety. „Demokratické“ (čti pravicové) strany hřímaly proti sociálnědemokratickému premiérovi Paroubkovi, proti tomu zjevnému ohrožení svobody a demokracie a všech těch krásných polistopadových věcí. Hřímaly, odsuzovaly, kritizovaly, poukazovaly, varovaly a žádaly občany, aby si všimli tohohle a uvědomili se tamto a tak dále… Nicméně při tomto obrovském počtu vystoupení, hřímání a varování velmi skromně mlčely o tom, co udělají, pokud vyhrají volby. A pak (s mírnou podporou pana Kubiceho) svoboda a demokracie v jejich podání slavně zvítězily a nastoupila ta nejpravicovější polistopadová vláda, proti níž byl Václav Klaus jenom čajíček.

Za co by se nemusel stydět ani Čingischán

Druhá Topolánkova vláda, kromě mnoha jiných demokraticky-asociálních opatření, zavedla pod vedením toho na celé Zeměploše nejlepšího ministra financí Miroslava Kalouska rovnou daň, kvintesenci pravicové fiskální politiky. Spustila něco, o čem se ve vyspělých zemích mezi ultrapravičáky jen šeptá, tj. daňovou změnu, za kterou by se nemusel stydět ani ten příslovečný Čingischán. Jednoduše řečeno, velemistr financí Kalousek vzal peníze chudým a dal je bohatým, a to v míře opravdu nebývalé. Dělají to všechny pravicové vlády, ale tahle se neupejpala ani trochu. Jistě by bylo zajímavé se dovědět, jak a kdy se bývalý předseda lidovců Kalousek, strany to sic pravicové, ale sociálně citlivé, obrátil v onoho nesmlouvavého extrémpravičáka. Podle některých zpráv k tomu došlo na cestě z Damašku a pan ministr ji údajně absolvoval pozpátku. Očitá svědectví nám stále chybí, ale neztrácíme naději.

Tak jaký bude doplňkový program k obraně svobody a demokracie?

Také dnes mají „demokratické“ (čti pravicové) opoziční strany nesmírnou obavu o svobodu a demokracii a všechny ty další krásné polistopadové věci (o skoro milionu exekucí se ti jemní veleduchové nezmiňují) a zase hřímají proti těm, kteří je údajně ohrožují. Tentokrát ukazují hlavně na Babiše. Bylo by mi to docela sympatické (tedy pokud bych panu Kalouskovi ještě dokázal věřit), neb pana premiéra rád opravdu nemám, ale ti demokraté s velkou cudností, jež by svědčila spíše dívkám v prvním rozpuku než politikům, úporně mlčí či mlží o tom, co budou dělat, až nad Babišem slavně zvítězí. Nebude to asi v příštích volbách a možná ani v těch dalších, ale jednou k tomu určitě dojde. A co pak budou – vedle obrany svobody a demokracie dělat? Velice se obávám, že to nebude jiné než před lety třinácti.

A zase ti praví a skuteční demokraté seberou peníze chudým a dají je bohatým, neboť to je nakonec podstatou politiky pravicových stran. Jen se obávám, že si to ti chudí (ano i chudí mají strach o osud svobody a demokracie a bojují za jejich záchranu) účastníci protibabišovských demonstrací docela neuvědomují. On ten pan Babiš, ač miliardář a nepravdomluvec, dělá (a jen obtížně se mi to přiznává) fiskální politiku levicovou a sociální. Zvyšuje sociální výdaje, dává peníze důchodcům, učitelům, státním zaměstnancům a všem, co na ně pravice dělala po mnoho let dlouhý nos. A pro bohaté nic? Jen ty ubohé vysoké příjmy z plnoobrátkové ekonomiky? Tak takhle by to opravdu dál nešlo a pravicoví bojovníci za svobodu a demokracii se třesou, aby takový skandál okamžitě po svém zvolení napravili. A já se tak obávám, že se slavnou záchranou svobody a demokracie přijdou zase chudí o řadu zasloužených ekonomických zisků, kterých se po dlouhém čekání konečně dočkali během posledních ekonomicky úspěšných babišovských let.

Přesun prostředků od chudých k bohatým nebude tak masivní jako v roce 2006, protože miliardář Babiš není sociáldemokrat Paroubek a rovnou daň samozřejmě nezrušil. Vždyť co by tomu řekli jeho bohatí kamarádi a dobře placení manažeři Agrofertu a jeho divize ANO? Ale k tomu přesunu dojde a chudým slavná záchrana svobody a demokracie v pravicovém podání nic dobrého nepřinese. Jak jsem už výše napsal: nemám rád premiéra, ale…

autor: PV