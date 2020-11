Milan Knížák: Moderní koncentrák

reklama

Nechci platit za televizní stanici, která mě od rána do večera straší covidem. Nedívám se na zprávy v soukromých televizích, ale tam alespoň nemusím nic platit. Dávat ČT televizi peníze za to, že mě od rána do večera otravuje zkreslenými informacemi, mě připadá absurdní. Navíc, všechny informace o covidu, které dostáváme z médií, jsou svým způsobem lživé. Jsou upraveny tak, aby vyvolávaly strach a paniku. Především chybí srovnání. Čísla jsou většinou populace vnímána absolutně a média se snaží, aby to tak zůstávalo. To, že průměrně v naší republice denně umírá cca 300 lidí, je normální stav. Spočítejte si kolik zemřelo lidí s covidem a zda se liší počet celkově zemřelých od jiných let bez covidu. Nevyjde vám alarmující číslo, jen varující, které není mimo normu.

Je třeba být opatrný, je nutné zachovávat zažité hygienické zvyklosti. Možná, že na některých místech je nutné použít i roušky, ale jen výjimečně a selektivně.

Vláda a média se nás snaží totálně zmanipulovat a snižují tím naši psychickou odolnost. V traumatizované společnosti se velmi špatně žije. Připadám si jako v nějakém modernějším koncentráku. Vidím kolik inteligentních lidí tomu podléhá, jak jim to paralyzuje život. NIKDO NEMÁ PRÁVO S NÁMI TAKTO JEDNAT! VYŽEŇME NESCHOPNOU VLÁDU A ZRUŠME ČESKOU TELEVIZI!

Za komunistické totality ve štítě stálo, že ČLOVĚK TO ZNÍ HRDĚ! a člověk bylo to poslední, co je zajímalo.

Současná vláda předstírá, jak jim jde o naše zdraví, jak na nás myslí…. Myslí na nás opravdu?

Milan Knížák

