Miroslav Josef Bezecný: Není to "drápek", ale pořádný "dráp"

Italové tvrdí, že tabákové firmy přidávají do tabáku návykové látky. "Věř, ale komu věříš, měř!" Ale, podle mých zkušeností, to není vyloučené. Skutečně všichni lékaři "bojovali " uvědoměle proti kouření? Jak jsem již napsal, jsem zlomyslný. A tak jsem, v roce 1980, zašel i k naší podnikové lékařce. Jestli nemá nějaké plakáty proti kouření. Byla velmi překvapená. "Proč chcete přestat kouřit? Vám to nějak vadí, nebo co?"

To snad není potřeba komentovat. Ale musím ještě dodat, že jsem tím, že jsem přestal kouřit, neušetřil. Začal jsem více jíst. "Nějak se ruce musí zaměstnat." A tak jsem si, u místní krejčové, nechal vsadit dozadu do kalhot klín. Když jsem opět začal kouřit, zhubnul jsem. A tak mi klíny zase musela vypárat. V současné době obléknu jen jediné kalhoty. A to ještě jen proto, že nezapínám poslední knoflík. A tak mi připadá, že na přestání kouření vydělávají nejvíc firmy, které prodávají potraviny. A krejčí.

Neměl bych to psát. Ale je skutečně kouření a pivo tak škodlivé?! Znal jsem hodně zapřísáhlých nekuřáků a abstinentů. Byli zřejmě naprosto zdraví, když zemřeli. Byly jsme zhýralé děti. Jeden kamarád mi nedávno vyprávěl, že kouřil od osmi let. Sportem ku zdraví. Když plaval za Slavii, přinesl do šaten jeden kluk cigarety - Máj s filtrem. To byla prý jeho první cigareta. A od čtrnácti let prý kouřil pravidelně 20 cigaret denně. Značky CLEA. Do hospody na pivo chodil od dvanácti let. Patřilo to prý "k dobrému bontonu" v partě. Prý po jednom, maximálně po dvou pivech, běželi zvracet. "Ale povinnost je povinnost."

Znalci a odborníci mě za tento komentář určitě odsoudí k trestu smrti. Ale prosím o shovívavost. Možná mám ještě šanci se napravit.

