Miroslav Kulhavý: Jakou vizi o konci války mají EU a USA při svých dodávkách na Ukrajinu?

Umí si někdo představit politickou situaci uvnitř Ruska při totální porážce a neudržení ani sporných separatistických republik na Donbasu a v Luhansku? S největší pravděpodobností by už Putin nebyl v čele státu. Důvodů na vysvětlenou je v šuplíku dost, od zdravotních až po ty politické, a nemusí to být zrovna atentát.

A jsme u závažného faktu. Zatím všichni, kteří by připadali v úvahu jako nástupci, mají rétoriku ještě tvrdší, než je v současné době ta Putinova. Co z toho plyne? To, co mělo být učiněno už před pár měsíci. Ne bombastická prohlášení parlamentu EU o terorismu, ale jasný plán příměří, co možná nejvýhodnější pro Ukrajinu.

Odbočím – Zelenskyj dostal od Zemana nejvyšší státní vyznamenání, a tak se vzápětí nabízí otázka: Za co? Za to, že pobízí své občany nastavovat krk, jak si to mj. přeje šedá eminence vzadu, USA? Za to, že už pomalu direktivně diktuje Evropě, co mu mají dodat? Za to, že plameně z teplé kanceláře osočuje Rusko za porušování Ženevských konvencí a pokrytecky se o ukrajinském porušování nezmíní? Mj. USA se při svých válečných výbojích, konkrétně v Iráku, od těchto mezinárodních dohod distancovaly. A za další mj., domnívám se, pane prezidente Zemane, že takové ocenění je na místě za dokončené dílo, a Zelenskyj toho zatím moc nevykonal, akorát přikryl uplynulých osm let terorismu praporem AZOV na Donbasu.

Tedy zpět k titulku. Pomáhat slabšímu má jistě své morální opodstatnění, ale je vůbec nějaká naděje, že dodávky zbraní pomohou porazit Rusko? Nevěřím tomu. Další válčení je poplatné ukrajinskému nacionalismu a přání, hlavně těch za mořem, oslabit Rusko a současně i Evropu s bonbonkem navrch v podobě prodeje amerického zboží.

To nejpodstatnější je stále na stole. Další válčení, třeba rok, nevytvoří mírové klíma, ale podepíše se pod další desetitisíce úmrtních oznámení na obou stranách. A za to se, pane prezidente Zemane, metály nerozdávají.

