Miroslav Kulhavý: Na islámské migranty zapomeňte; na ty z ISIL zvlášť

27.09.2019 8:39

Je lhostejno, zda je to přirozená shoda událostí a nebo záměr; třeba jen částečný. Ve fóru je až plačtivá Gréta, která by se ráda vrátila do školy (nevím, co jí v tom brání), stávkovým pátkům budou konkurovat Chvilkaři se svými trapnými sešlostmi, mezičas vyplní Babiš s Čapákem, a když by to bylo ještě málo, prezident Zeman je už od prvního zvolení „vděčné“ téma, zvláště pro „inteligenty“ od kavárenských stolků a pro některé jejich přizvukovače z umělecké branže.