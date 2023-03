Miroslav Kulhavý: Nadčasový spekulativní pohled do budoucna i zpět, s kritikou do vlastních řad

Úvodem hned dvě otázky na tvrdo: umí si někdo představit, že by Rusko bylo s celou Evropou po mnoho desetiletí velmi zadobře? Myslím tím korektní politické vztahy podepřené intenzivní výhodnou hospodářskou výměnou, jak surovinovou tak i výrobní. Komu by tato pomyslná evropská „supervelmoc“ nejvíce vadila?

Jistě, v dnešní situaci to je velká „fantasmagorie“, ale rozpracováním na jednotlivé elementy můžeme najít i částečnou odpověď na dění kolem nás v posledních desetiletích a i částečně na nejhorší lidské konání v podobě války, kde se lidé nesmyslně vzájemně zabíjejí.

Nebudu chodit kolem horké kaše, tedy na dnešní poměry je nejen horká, ale přímo bublá! Když vynecháme Čínu, která na výsluní sprintuje svým vlastním tempem, výkonná a sjednocená Evropa umocněná rozsáhlými obchody s Ruskem, samozřejmě včetně nezbytných surovin, by rovněž samozřejmě mohla, stejně jako bohatnoucí Rusko, povolaně určovat ráz světové politiky včetně vlivu na řešení různých animozit a to jak ve svém regionu, tak i jinde ve světě. To by především ti jestřábí chlapci za mořem těžce nesli. Proto je potřeba z jejich pohledu ve stálém procesu dělat “vrty, vrty, vrty“, aby se to náhodou nestalo.

Existuje už dostatečné množství zpráv a informací, že USA jsou v konfliktu Rusko – Ukrajina namočeni minimálně po lokty a to i v osmileté přípravě a což je odpovědí, komu by úzká spolupráce Ruska se střední a západní Evropou nejvíce vadila. To, že budou obě uskupení – jak EU, tak i Rusko válkou značně oslabeni je bonus navíc a úplnou třešničkou jsou zvýšené dodávky amerického zboží.

Cestou z válečné krize je samozřejmě zasednutí u kulatého stolu, ale poslední akt mezinárodního soudu ICC v Haagu hodil na dráhu k zastavení bojů dosti vysokou překážku. Skoro mi to připadá, jako kdyby si v Haagu minimálně příměří zásadně nepřáli. Odsouzení Putina se docela dobře poslouchá, ale co dál?

Dle mého musí být nejprve v Rusku převrat (což je nepravděpodobné) a nebo musí Putin pro nemoc odstoupit. Nové volby v dohledné době nic neřeší, neb Putin má silnou voličskou základnu. Ale nemohu odehnat z mysli srovnání, zda neměl být podobně odsouzen americký prezident, třeba za napadení Iráku při 2. válce v zálivu a nebo za (Havlovo humanitární) bombardování Srbska a vedle jiných 81 mrtvých dětí? Jak u akce v Kosovu, tak i jinde ve světě jsou jasně vidět ty pověstné „americké zájmy“, které buď v rámci NATO a nebo i samostatně angažovanost USA určují. V Kosovu se ten „americký zájem“ přetavil ve vojenskou základnu.

Ano, Rusku není co věřit a USA jsou v rámci NATO určitým garantem bezpečnosti v Evropě; jen to nesmí dopadnout tak, jako sliby USA, že se NATO nebude rozšiřovat k ruským hranicím a nestalo se tak. České země jsou na nesplněné sliby citlivé, viz 39. rok, neuskutečněná pomoc spojenců a hitlerovská okupace, nebo rovněž slib dočasného pobytu sovětských vojsk v 68. se natáhl na 21 let a to ještě ukončení nebylo plněním okupačního aktéra.

Moc rád bych nahlédl za oponu budoucnosti a zvěděl, jak se tato složitá situace vyvine. Každopádně jsem pro vývoj vedoucí co nejrychleji k zastavení bojů; k zastavení zabíjení. Nejsou hrdinové ti, kteří jen posílají zbraně k dalšímu zabíjení a neusilují současně o zastavení bojů; vyznamenal bych za hrdinství mnohonásobným mírovým metálem od všech těch, kteří byli uchráněni a nebyli zabiti, ty skutečně odvážné politiky či vojáky, kteří by vytlačili válečné jestřáby za dveře a vyhlásili mírová jednání. Kéž by to bylo co nejdříve.

