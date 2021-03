Miroslav Kulhavý: Návrh zákona pro příštích 50 let

Proč jen 50 let? Protože jeho účinnost v několika příštích desetiletích by měla způsobit, že ho již nebude třeba a nebo naopak, že při jeho nedodržování postupně odezní a bude zrušen. Nejsem právník, takže z mé strany jde o námět, ovšem se zcela jasnými body. Navíc se domnívám, že by to měl být zákon ústavní.

Tedy konkrétně: Celý západní evropský svět po II. světové válce plus za několik desetiletí i část východní Evropy má ústavní a zákonné uspořádání, které maximálně ctí veškeré základní prvky demokracie, při zapracování obsáhlé kapitoly lidských práv.

Budu adresný; pokud se vyskytne politický subjekt, který ve svém směřování využívá prvky rasismu, násilí, xenofobie atd., prostě čehokoli v rozporu s ústavou, zvláště v oblasti lidských práv a demokratických svobod – nedostane registraci, při laxním hodnocení nebo při klamavých materiálech nutných k udělení registrace, bude následně zrušen a i jen za opakované porušování příslušných zákonných ustanovení dojde k zastavení činnosti. V ČR máme jasný případ v podobě rozpuštění Dělnické strany (DS).

Zákon by měl mít široký záběr s účinností na všechny organizace; politickými stranami počínaje, přes různá občanská sdružení včetně vícero typů neziskovek, církvemi konče. V textu by měly být konkrétně vyjmenovány vzorové příklady, čeho se zákon týká, s odkazem na podrobný právní výklad, kde bude přesně vyložen záměr zákonodárce.

Domnívám se, že by se náplň zákona měla nejvíce dotknout, vedle různě zaměřených spolků, náboženských sekt a církví. Není jistě novinkou, že by v hledáčku takto koncipovaného zákona byl zcela jistě v popředí islám. Diletantismus zavánějící až úplatností zapříčinil, že je u nás islám legálně. Retroaktivita přidělené registrace I. stupně není možná, ale na základě nového zákona lze vyžadovat zdůvodnění – výklad sporných, pro muslimy závazných, textů.

Pokud by bylo tímto novým zákonem shledáno, že se islám nevejde pod lidsko-právní demokratickou pokličku, bude na místě ukončit jeho působení na území ČR. Aby nedošlo k chaosu, bude jistě možné účinnost zákona odložit na přiměřenou dobu několika let. I křesťanské církve by se měly nově vyslovit, jak vnímají Starý zákon, zvláště jeho dnes nepřijatelná ustanovení (např. „oko za oko“ apod.).

Z mnohých islámských států ústy jejich představitelů zaznívají předpovědi, jak se Evropa za několik desítek let postupně promění na chalífát při potlačení demokratických zákonů ustanovením práva šária. Zvláště stojí za pozornost jejich odmítání násilí – což se pokrytecky zdůrazňuje jako klad, jak je ten islám mírumilovný, přičemž však mezi řádky, ale i veřejně prosvítají podporované metody budoucího záboru: migrace a porodnost.

Při případných protestech ze strany islámských států lze již dnes poukázat na dlouholeté a četné protizákonné konání muslimů především v záp. Evropě a co je ještě více demonstrativní, chování muslimů k jinověrcům v islámských zemích. Ne jen diktátorská nařízení, ale přímo násilné a devastační konání k minoritám, které mají na násilně zabraném území mnohasetleté kořeny. Stačí si sestavit statistiku sto let zpět, jak se umenšovaly počty křesťanů v mnoha islámských státech.

Není-li cílem některých evropských elit zrušit to, co bylo mnoha životy zaplacené a po mnoha krvavých střetech těžce vybojované, tedy demokratickou strukturu většiny evropských zemí, pak je už pět minut po dvanácté činit zásadní opatření k ochraně těchto drahocenných hodnot. Vedle výše uvedeného zákona ukázat adresně na škůdce v EU, kteří místo totální ochrany schengenského prostoru otvírají náruč nelegálním vetřelcům, což je jeden ze zdrojů islamizace Evropy.

Je nutné o 99% zlepšit návratovou politiku – např. zaplatit Řecku trvalý zábor nebydlených ostrovů (a tím také je ochránit před tureckou invazí), vystavět sběrné tábory s přísným vojenským režimem a selektovat ekonomické běžence od ostatních. Lidé bez dokladů by neměli mít žádnou šanci se do Evropy dostat. To je jen nástin potřebných opatření; bude jich potřeba ještě více. Současně dát propagandistickou formou na vědomí v místech, odkud se rekrutují běženci, že všechny cesty vedou do sběrných táborů a žádná do vysněných zemí s pečenými holuby rovnou do huby.

Policejní, a bude-li potřeba i vojenskou silou ZRUŠIT VŠECHNY NO-GO ZONES! Žádné uplatňování práva šária a kdo jej bude propagovat – než se definitivně rozhodne pomocí nového zákona – bude bez pardonu vyhoštěn. Hledat cesty společné existence muslimů a křesťanů v demokratické Evropě je čirá utopie a realita dneška – a to je jen nesmělý začátek – nás nad tou bláhovostí utvrzuje.

Dříve jsem se domníval, že vytvořením kodexu evropského muslima, ve kterém by vše, co odporuje demokratickým pravidlům, bylo prohlášeno za dobové, dnes neplatné, bude při oboustranné toleranci schůdná cesta. Ale byla to jen naivní snaha posvětit současnou přítomnost muslimů v Evropě. Muslimové k takovému kroku měli řadu desítek let času, ale nebyl zaznamenán žádný relevantní pokus. Naopak, v mešitách se často při výkladu veršů Koránu přitvrzuje, až radikalizuje. Proto je nutné se postavit dlouholetému problému čelem a ustanovit definitivní řešení.

P.S. V žádném případě nesouhlasím s odpovědí: nevystrkujme hlavu, zůstaňme schovaní v anonymitě, ať do toho řízne někdo jiný – nic takového; vyvolat diskusi na mezinárodní úrovni, ale bez ohledu na závěry hledat řešení doma, uvnitř ČR.

